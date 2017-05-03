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Московский листок

Путин пообещал Эрдогану $22 млрд на турецкую АЭС

Опубликовано 03.05.2017 в разделе комментариев 4

Путин пообещал Эрдогану $22 млрд на турецкую АЭС

Россия инвестирует в строительство турецкой атомной электростанции "Аккую" 22 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС) составит 22 миллиарда долларов", - цитирует РИА Новости российского лидера.

Также Путин заявил, что в ходе переговоров в Сочи Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов.

"Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал Путин .

"Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - добавил президент РФ.

Путин также отметил, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

"Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - добавил Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
о написал 03.05.2017 18:58

Всем прощает и всем дает кредиты, только свой народ гнобит и загнал в нищету
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ведь совсем недавно были заклятыми врагами
корнхолио написал 03.05.2017 18:53
и российский зомбоящик с утра до ночи рассказывал как эрдоган продает оружие террористам и покупает у них нефть. И что теперь?! Кого должны ненавидеть россияне, кроме Украины, разумеется? Народ так быстро перестроиться не может.
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Путин пообещал Эрдогану $22 млрд
Можем не сдержаться написал 03.05.2017 18:37
Россия спишет Киргизии долг в $240 млн
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Все,сил терпеть все это уже больше нет!!!!!Это чей президент????Турции,Киргизии?Это шейх эмирата,все граждане которого долларовые миллионеры и он решил немного помочь единоверцам?Может это диверсант-вредитель?А может "царя действительно подменили"?Ну не может настоящий глава государства,разумный правитель делать такое!На пенсии и зарплаты.на медицину и образование у вас денег нет,а на помощь непонятно кому и непонятно за чем есть?!Вы учтите,держимся мы уже из последних сил!!!
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(без названия)
qwetyuio написал 03.05.2017 18:29
а ведь плешивый реально обрезанный басурманин ( и долги прощает и вновь дает и выстраивает этим ишакам
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