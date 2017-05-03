Путин пообещал Эрдогану $22 млрд на турецкую АЭС

Россия инвестирует в строительство турецкой атомной электростанции "Аккую" 22 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС) составит 22 миллиарда долларов", - цитирует РИА Новости российского лидера.

Также Путин заявил, что в ходе переговоров в Сочи Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов.

"Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал Путин .

"Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям", - добавил президент РФ.

Путин также отметил, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

"Мы договорились, что мы все эти ограничения снимаем, но мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов, о которых вы сказали. Наши сельхозпризводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - добавил Путин.