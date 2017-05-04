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Московский листок

Может ли Верховный суд прекратить шабаш с "чувствами верующих"?

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 5

суд чувства верующих блогер
Может ли Верховный суд прекратить шабаш с "чувствами верующих"?

Открытое письмо

Председателю Верховного суда РФ

В.М.Лебедеву

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Обращаюсь к Вам по просьбе большой группы журналистов и наших читателей, обеспокоенных ростом уголовных дел и обвинительных приговоров за лайки, твиты, репосты и «оскорбление чувств верующих».

11 мая в Екатеринбурге ожидается приговор по делу о таких «поруганных чувствах», которое вызвало большой общественный резонанс.

Мы никоим образом не хотим повлиять на решение «ушедшей на приговор» судьи Ек.Шопоняк. Но понимаем, что 6-9 мая здание Верх-Исетсткого райсуда будет закрыто, кабинеты опечатаны, следовательно, тайна совещательной комнаты этой судьей будет нарушена.

Трудно назвать СМИ или сетевое издание, которое бы так или иначе не высмеяло стремление церковных экстремистов засадить за решетку 21-летнего видеоблогера Руслана Соколовского. При этом добавим, что он нам никто. Мы его не знаем.

Журналисты и эксперты недоумевают: как в нашем светском государстве, которое по Конституции отделило от себя церковь, вообще стали возможны такие «позорные средневековые судилища»? Тем более, в стране, которая первой запустила в человека в космос.

Уверены, Вы прекрасно знаете, о чем всегда спрашивали Юрия Гагарина после возвращения на землю: видел ли он на небе бога?

Юрий Алексеевич с улыбкой отвечал: «Не видел». И, как он потом не раз вспоминал, это его признание привело к росту в Советском Союзе атеистических настроений.

Вы возглавляете Верховный суд России с 1989 г., и Вам не надо рассказывать, что в СССР гарантировались свобода совести и вероисповедания. Тем не менее, судебных процессов об «оскверненных чувствах» не было. Наш народ в массе своей был и остается советским.

И Вы лучше многих других знаете, как и почему в 2013 г. появилась эта пресловутая ч.1 ст.148 УК РФ – «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

А появилась она под оголтелым давлением религиозных фанатиков и мракобесов через год после осуждения на «двушечку» солисток «Пусси Райот» Алехиной, Толоконниковой и Самусевич за 45-секундое прыганье в храме Христа Спасителя.

Против этой статьи тогда активно выступал, в частности, Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он доказывал, что если вводится уголовная статья о защите чувств верующих, то должна быть и статья о защите чувств атеистов. А как же иначе?

Вы-то как считаете, Вячеслав Михайлович? Тем более что, по всем экспертным оценкам, верующих у нас из 142 млн. граждан не более 3,5-4 миллионов.

К примеру, по данным МВД, 16 апреля на Пасхальное богослужение по всей стране пришло менее 3% человек. Цифры слишком разительны, чтобы их не замечать.

Почему же более 100 млн. взрослых людей должны идти на поводу у капризов и прихотей некоего меньшинства, которое и доказать-то свою веру не может?

Сочинители этой карательной статьи почему-то решили, что какие-то неназванные ими действия «кощуников» могут моментально оскорбить всех верующих страны. Но так не бывает.

То, что, может быть, «оскорбляет» одного условного православного верующего, не возмущает другого. Не говоря уже о мусульманах, которые всех исповедующих другие религии считают «неверными».

Вот почему, уважаемый Вячеслав Михайлович, многие журналисты и наши читатели хотели бы получить от Вас четкие толкования понятий, которые не определены законом:

а) кто такой «верующий»?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»?

В феврале мы запрашивали на этот счет главу Следственного комитета г-на А.И.Бастрыкина и официального представителя Московского патриархата РПЦ В.Легойду, но ответов не получили.

Тем не менее, если российские суды под науськивание местных епархий выносят обвинительные приговоры по этой статье - значит, они чем-то руководствуются? Чем же?

Может быть, Верховный суд РФ разослал на места свои методические указания и разъяснения? Были бы Вам очень признательны за возможность с ними познакомиться.

Пока же, когда читаешь отчеты о таких процессах вроде «дела Руслана Соколовского», на память приходит проповедь фельдкурата Каца из романа о бравом солдате Швейке.

Находясь в подпитии, этот армейский священник весьма экстравагантно напутствовал арестантов: «Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем... Займитесь, черт побери, поисками Бога, а вшей будете искать дома!»

Даже пьяненький фельдкурат понимал, что бог в душе, что «бог поругаем не бывает». А нынешние процессы об «оскорбленных чувствах», извините уж великодушно, очень напоминают именно «искание вшей».

Трудно подобрать иные слова, когда такие дела возбуждаются в основном по инициативе отделов «Э» МВД и анонимным доносам, и в них не бывает конкретных потерпевших. А сами судьи не знают, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем заключается их «оскорбление».

Уважаемый Вячеслав Михайлович! Вы – общепризнанный и непререкаемый авторитет в нашем судопроизводстве. Верховный суд может очень многое исправить и исправляет там, где законодатели сгоряча наломали дров. Мы убеждены: ч.1 ст.148 УК – из этой «дуболомной» серии.

Полагаем, руководители правоохранительных ведомств прислушаются Вам, если Вы однажды предложите им, как член КПСС с 1970 года: «Товарищи коммунисты, давайте перестанем «искать вшей» с этими «чувствами верующих».

Да и глава государства наверняка прислушается, если Вы доходчиво объясните ему, что отправлять молодежь в XXI-м компьютерном веке в тюрьму за «оскорбление чувств верующих» - это мрачное Средневековье. Ничем не лучше процесса над Джордано Бруно.

Президент не раз пояснял, что свой партбилет члена КПСС не выбрасывал и хранит в столе. Значит, материалист.

С уважением,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России,

крещеный



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Всего комментариев к статье: 5
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Все эти законы о защите чувств верующих
Гаденыш написал 04.05.2017 01:26
приняты в общей канве все зажать и не пущать. Смотрите ка верующие какими стали нежными, римляне их травили и скармливали диким зверям, они все вынесли , а теперь при них чихнуть нельзя - можно так расстроить их чувства, что только садить обидчиков.
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(без названия)
Славно написано написал 04.05.2017 01:05
Но как то уж очень несмело , челобитно и в полной уверенности , что это бесполезно. Все должно выгнить до конца. Торопиться некуда . Точка невозврата пройдена давно.
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Кто такой ''верующий''?
А.Головенко, автор письма написал 04.05.2017 00:39
В вордовском файле не имя Лебедева хочу забить такой вопрос:
"Должен ли быть верующими судья, который судит "кощуника" за "оскорбление чувств верующих"?
Если он верующий, то должен руководствоваться заповедью Христа "Не судите, да не судимы будете". А также его наставлениями о милосердии, всепрощении, сострадании и выносить оправдательные приговоры.
А если судья неверующий, как он может разбираться в "чувствах верующих"? Он просто должен не принимать такое дело к слушанию
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Кто такой ''верующий''? - Тест на право считаться верующим озвучен самым главным авторитетом всех
Христианских религий - Иисусом из Назарета написал 04.05.2017 00:22
''Господь сказал Своим ученикам: Истинно говорю вам: Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: ''перейди отсюда туда'', и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас''.
(Мф 17, 20)
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(без названия)
йЯЯй написал 04.05.2017 00:21
"Может ли Верховный суд..." - однозначно не сможет и даже пытаться мочь не будет. Потому как все эти лебедевы, зорькины, путлеры, гундяевы, бастрыкины - суть одна шайка-лейка. Излечить же профессионально оскорбляющихся за свои клерикальные "чувства" помогут только вилы.
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