Может ли Верховный суд прекратить шабаш с "чувствами верующих"?

Открытое письмо

Председателю Верховного суда РФ

В.М.Лебедеву

Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Обращаюсь к Вам по просьбе большой группы журналистов и наших читателей, обеспокоенных ростом уголовных дел и обвинительных приговоров за лайки, твиты, репосты и «оскорбление чувств верующих».

11 мая в Екатеринбурге ожидается приговор по делу о таких «поруганных чувствах», которое вызвало большой общественный резонанс.

Мы никоим образом не хотим повлиять на решение «ушедшей на приговор» судьи Ек.Шопоняк. Но понимаем, что 6-9 мая здание Верх-Исетсткого райсуда будет закрыто, кабинеты опечатаны, следовательно, тайна совещательной комнаты этой судьей будет нарушена.

Трудно назвать СМИ или сетевое издание, которое бы так или иначе не высмеяло стремление церковных экстремистов засадить за решетку 21-летнего видеоблогера Руслана Соколовского. При этом добавим, что он нам никто. Мы его не знаем.

Журналисты и эксперты недоумевают: как в нашем светском государстве, которое по Конституции отделило от себя церковь, вообще стали возможны такие «позорные средневековые судилища»? Тем более, в стране, которая первой запустила в человека в космос.

Уверены, Вы прекрасно знаете, о чем всегда спрашивали Юрия Гагарина после возвращения на землю: видел ли он на небе бога?

Юрий Алексеевич с улыбкой отвечал: «Не видел». И, как он потом не раз вспоминал, это его признание привело к росту в Советском Союзе атеистических настроений.

Вы возглавляете Верховный суд России с 1989 г., и Вам не надо рассказывать, что в СССР гарантировались свобода совести и вероисповедания. Тем не менее, судебных процессов об «оскверненных чувствах» не было. Наш народ в массе своей был и остается советским.

И Вы лучше многих других знаете, как и почему в 2013 г. появилась эта пресловутая ч.1 ст.148 УК РФ – «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

А появилась она под оголтелым давлением религиозных фанатиков и мракобесов через год после осуждения на «двушечку» солисток «Пусси Райот» Алехиной, Толоконниковой и Самусевич за 45-секундое прыганье в храме Христа Спасителя.

Против этой статьи тогда активно выступал, в частности, Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он доказывал, что если вводится уголовная статья о защите чувств верующих, то должна быть и статья о защите чувств атеистов. А как же иначе?

Вы-то как считаете, Вячеслав Михайлович? Тем более что, по всем экспертным оценкам, верующих у нас из 142 млн. граждан не более 3,5-4 миллионов.

К примеру, по данным МВД, 16 апреля на Пасхальное богослужение по всей стране пришло менее 3% человек. Цифры слишком разительны, чтобы их не замечать.

Почему же более 100 млн. взрослых людей должны идти на поводу у капризов и прихотей некоего меньшинства, которое и доказать-то свою веру не может?

Сочинители этой карательной статьи почему-то решили, что какие-то неназванные ими действия «кощуников» могут моментально оскорбить всех верующих страны. Но так не бывает.

То, что, может быть, «оскорбляет» одного условного православного верующего, не возмущает другого. Не говоря уже о мусульманах, которые всех исповедующих другие религии считают «неверными».

Вот почему, уважаемый Вячеслав Михайлович, многие журналисты и наши читатели хотели бы получить от Вас четкие толкования понятий, которые не определены законом:

а) кто такой «верующий»?

б) что такое «чувства верующих»?

в) что такое «оскорбление религиозных чувств верующих»?

В феврале мы запрашивали на этот счет главу Следственного комитета г-на А.И.Бастрыкина и официального представителя Московского патриархата РПЦ В.Легойду, но ответов не получили.

Тем не менее, если российские суды под науськивание местных епархий выносят обвинительные приговоры по этой статье - значит, они чем-то руководствуются? Чем же?

Может быть, Верховный суд РФ разослал на места свои методические указания и разъяснения? Были бы Вам очень признательны за возможность с ними познакомиться.

Пока же, когда читаешь отчеты о таких процессах вроде «дела Руслана Соколовского», на память приходит проповедь фельдкурата Каца из романа о бравом солдате Швейке.

Находясь в подпитии, этот армейский священник весьма экстравагантно напутствовал арестантов: «Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем... Займитесь, черт побери, поисками Бога, а вшей будете искать дома!»

Даже пьяненький фельдкурат понимал, что бог в душе, что «бог поругаем не бывает». А нынешние процессы об «оскорбленных чувствах», извините уж великодушно, очень напоминают именно «искание вшей».

Трудно подобрать иные слова, когда такие дела возбуждаются в основном по инициативе отделов «Э» МВД и анонимным доносам, и в них не бывает конкретных потерпевших. А сами судьи не знают, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем заключается их «оскорбление».

Уважаемый Вячеслав Михайлович! Вы – общепризнанный и непререкаемый авторитет в нашем судопроизводстве. Верховный суд может очень многое исправить и исправляет там, где законодатели сгоряча наломали дров. Мы убеждены: ч.1 ст.148 УК – из этой «дуболомной» серии.

Полагаем, руководители правоохранительных ведомств прислушаются Вам, если Вы однажды предложите им, как член КПСС с 1970 года: «Товарищи коммунисты, давайте перестанем «искать вшей» с этими «чувствами верующих».

Да и глава государства наверняка прислушается, если Вы доходчиво объясните ему, что отправлять молодежь в XXI-м компьютерном веке в тюрьму за «оскорбление чувств верующих» - это мрачное Средневековье. Ничем не лучше процесса над Джордано Бруно.

Президент не раз пояснял, что свой партбилет члена КПСС не выбрасывал и хранит в столе. Значит, материалист.

С уважением,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России,

крещеный