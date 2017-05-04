Государство продолжает искоренять конституционные права граждан

Еще не остыли страсти по закону о реновации, по сути перечеркивающий право собственности на жилище.Хотя статья Конституции РФ за номером 35 по-прежнему гласит: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения."

Ну а по закону о реновации ваше жилье моджет понадобиться государству в любой момент, и у вас есть только право убраться по добру, по здорову за 60 дней. Либо пройти процедуру лишения имущества по суду, решение которого предопределено заранее. Просто так сказать, что это, мол, моё и я просто не хочу обсуждать ваши планы на моё имущество, теперь нельзя. Было ваше, стало наше.

Что касается предвариельного и равноценного возмещения - кто оценивает равноценность? Мы ведь уже проходили выселение старых москвичей из центра - теперь они получили свои "двушки-трешки" в Митино-Солнцево, а их прежние квадратные метры стоят теперь в 10 и более раз дороже. Нет, не было этого?

Да и просто человек может хотеть окончить свои дни в том месте, где прошла вся его жизнь. Ему не надо лучше, ему надо то самое...

Теперь же наступила очередь статьи 17: "Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения".

А вот же и фигу! Еще как отчуждаемы!

До конца года будет найдено правовое решение дальнейших взаимоотношений государства и самозанятых граждан. Сейчас над этим вопросом активно работают в Совете Федерации.

Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно не знает никто. Минтруд насчитывает в России примерно 12 миллионов, а Росстат утверждает, что до 25 миллионов.

Вот этим людям предлагают ограничить право на статью 27 основного закона: "Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию."

Теперь так называемые "самозанятые" могут лишиться права выехать за границу. Может 12 миллионов, а может и все 25.

Понятно, что пенсии их уже фактически лишили, хотя статья 37 по-прежнему обещает, что "каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту..." Каждому, но не всем - бывает...

Но лишили их и пользования статьей 34: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности". То есть самозанятость есть конституционное право, однако она означает поражение в правах!

Я даже не знаю, может им вовсе отменить эту конституцию? А то ведь замахались нарушать, я думаю...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск