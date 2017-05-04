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Московский листок

Забастовка - не преступление!

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии профсоюз
Забастовка - не преступление!

В Казахстане продолжаются грубые нарушения профсоюзных и трудовых прав, практика репрессий в отношении профсоюзных активистов. Мы все помним кровавые события в Жанаозене декабря 2011 года, когда полиция стреляла в безоружных бастовавших нефтяников и мирных жителей. Погибли и были ранены десятки и сотни человек, многие приговорены к различным срокам лишения свободы. 

История повторяется, в Казахстане запрещена деятельность Конфедерации Независимых Профсоюзов РК (КНПРК). Профсоюные активисты и рядовые члены этого профсоюза в нефтяной компании «Oil Construction Company» в Западном Казахстане, начавшие забастовку и голодовку против этого незаконного запрета, уволены, привлечены к уголовной и административной ответственности, подверглись крупным денежным штрафам. 

По обвинению в призывах к проведению этой «незаконной забастовки» и голодовке осужден на 2,5 года заключения и штрафу в 80 тысяч долларов заместитель председателя КНПРК Нурбек Кушакбаев. Продолжается суд над председателем профсоюза «Oil Construction Company» Амином Елеусиновым.

Эти гонения стали результатом принятия в 2014-м году нового закона «О профсоюзах», нормы которого признаны Международной Организацией Труда (МОТ) несоответствующим многим пактам и соглашениям, принятия антирабочего Трудового Кодекса в 2015-м году, а также статьям Уголовного Кодекса, карающим за организацию и участие в забастовках, за призывы к ним, а также за разжигание социальной розни. 

Мы, представители Коммунистических и Рабочих Партий, заявляем о своей солидарности с нефтяниками Казахстана в их борьбе за трудовые и профсоюзные права.

Мы требуем от властей Казахстана немедленно освободить, закрыть уголовные дела и оправдать арестованных!

Профсоюзная деятельность – не преступление!

Забастовка – не преступление!

Прекратить репрессии профсоюзных активистов Казахстана!

Социалистическая рабочая партия Хорватии
Коммунистическая партия Греции
Венгерская рабочая партия
Коммунистическая партия Курдистана-Ирак
Рабочая партия Ирландии
Коммунистическая партия (Италия)
Социалистическое движение Казахстана
Коммунистическая партия Мальты
Коммунистическая партия Филиппин [ПКП-1930]
Коммунистическая партия Польши
Коммунисты Сербии
Коммунистическая партия Турции
Коммунистическая партия Украины

2 мая 2017 года



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