Забастовка - не преступление! рабочие казахстан репрессии профсоюз В Казахстане продолжаются грубые нарушения профсоюзных и трудовых прав, практика репрессий в отношении профсоюзных активистов. Мы все помним кровавые события в Жанаозене декабря 2011 года, когда полиция стреляла в безоружных бастовавших нефтяников и мирных жителей. Погибли и были ранены десятки и сотни человек, многие приговорены к различным срокам лишения свободы.



История повторяется, в Казахстане запрещена деятельность Конфедерации Независимых Профсоюзов РК (КНПРК). Профсоюные активисты и рядовые члены этого профсоюза в нефтяной компании «Oil Construction Company» в Западном Казахстане, начавшие забастовку и голодовку против этого незаконного запрета, уволены, привлечены к уголовной и административной ответственности, подверглись крупным денежным штрафам.



По обвинению в призывах к проведению этой «незаконной забастовки» и голодовке осужден на 2,5 года заключения и штрафу в 80 тысяч долларов заместитель председателя КНПРК Нурбек Кушакбаев. Продолжается суд над председателем профсоюза «Oil Construction Company» Амином Елеусиновым.



Эти гонения стали результатом принятия в 2014-м году нового закона «О профсоюзах», нормы которого признаны Международной Организацией Труда (МОТ) несоответствующим многим пактам и соглашениям, принятия антирабочего Трудового Кодекса в 2015-м году, а также статьям Уголовного Кодекса, карающим за организацию и участие в забастовках, за призывы к ним, а также за разжигание социальной розни.



Мы, представители Коммунистических и Рабочих Партий, заявляем о своей солидарности с нефтяниками Казахстана в их борьбе за трудовые и профсоюзные права.



Мы требуем от властей Казахстана немедленно освободить, закрыть уголовные дела и оправдать арестованных!



Профсоюзная деятельность – не преступление!



Забастовка – не преступление!



Прекратить репрессии профсоюзных активистов Казахстана!



Социалистическая рабочая партия Хорватии

Коммунистическая партия Греции

Венгерская рабочая партия

Коммунистическая партия Курдистана-Ирак

Рабочая партия Ирландии

Коммунистическая партия (Италия)

Социалистическое движение Казахстана

Коммунистическая партия Мальты

Коммунистическая партия Филиппин [ПКП-1930]

Коммунистическая партия Польши

Коммунисты Сербии

Коммунистическая партия Турции

Коммунистическая партия Украины



2 мая 2017 года



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