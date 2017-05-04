Почему Яндекс переименовал Краснодон в Сорокино?

Случайно обнаружил, что на картах Яндекса изчез... город Краснодон. Да-да, тот самый, из "Молодой гвардии". В ответ на запрос "Краснодон" карты Яндекса выдают "Сорокино".

Лезу в Википедию - выясняю: "12 мая 2016 года согласно постановлению Верховной Рады Украины городу было возвращено его историческое название Сорокино. Переименование не было признано властями самопровозглашенной ЛНР."

Ладно, допустим, кремль так до сих пор и не признал ЛНР и ДНР, то есть формально для российского официоза это все территория Украины.

Но, предположим, вы захотите воспользоваться картами Яндекса, чтобы попасть в Краснодон - и не найдете его. А поехав в Сорокино - не обнаружите там табличек с этим названием, а в реальности это будет все тот же Краснодон. Так зачем такие карты?

Я уж не говорю о том, что события "Молодй гвардии" не происходили нигде - нет такого города. Так даже спикер Совета Федерации В.И.Матвиенко ни в каком месте не родилась! Краснодона нет, а к Сорокину она не имеет никакого отношения...

И зачем нам такой Яндекс?

Россия что, признала законность этого акта Верховной рады, согласно которому, кстати, переименовано половина всего и в Крыму, и в Севастополе? Ведь по украинским нормам теперь в Крыму нет ни Красноперекопска, ни Красногвардейского, ни улиц Ленина.

Ну а если мы плевать хотели на этот закон, то почему позволяем Яндексу коверкать географию?

А.Б.