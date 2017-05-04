В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны

Ростовской области за счет средств федеральной казны квартиры приобретены для 89 фронтовиков. По данным управления информационной политики регионального правительства, постановка на жилищный учет солдат Победы, членов их семей, инвалидов и участников войны продолжается и дальше.

- В нынешнем году планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов Великой Отечественной, - уточнили в администрации Ростовской области.

- Постойте, погодите! - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так ведь некто Путин уже много лет назад обещал обеспечить жильем всех ветеранов, тем более, что их уже совсем немного осталось. Сейчас самому молодому ветерану той войны, то есть призыву 1927 года рождения, должно быть 90 лет! Это уже долгожители. А при средней продолжительности жизни в России для мужчин - на добрых три десятка лет "перебор". И вот, оказывается, даже в этом году есть, кому вручать ключи от квартир, и еще и очередь имеется! И эти люди что-то рассказывают про переселение жителей пятиэтажек, про миллионы тех, кому должны предоставить жилье?