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Московский листок

В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 4

путин победа ветеран квартира
В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны

Ростовской области за счет средств федеральной казны квартиры приобретены для 89 фронтовиков. По данным управления информационной политики регионального правительства, постановка на жилищный учет солдат Победы, членов их семей, инвалидов и участников войны продолжается и дальше.

- В нынешнем году планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов Великой Отечественной, - уточнили в администрации Ростовской области.

- Постойте, погодите! - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Так ведь некто Путин уже много лет назад обещал обеспечить жильем всех ветеранов, тем более, что их уже совсем немного осталось. Сейчас самому молодому ветерану той войны, то есть призыву 1927 года рождения, должно быть 90 лет! Это уже долгожители. А при средней продолжительности жизни в России для мужчин - на добрых три десятка лет "перебор". И вот, оказывается, даже в этом году есть, кому вручать ключи от квартир, и еще и очередь имеется! И эти люди что-то рассказывают про переселение жителей пятиэтажек, про миллионы тех, кому должны предоставить жилье?



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Всего комментариев к статье: 4
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дык,только в Москве построено жилья невостребованного
вот и вселить туда нуждающихся написал 04.05.2017 09:59
ветеранов ВОВ ,воинов -интернационалистов, русских беженцев из
Чеченского ханства, русским беженцам из ханств средней азии,беженцам из фашистско-сионистской бывшей украины.
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Уря!
Санек написал 04.05.2017 09:53
Молодцы, ветераны! Не стареют душой! А чо им? Всю жизнь привыкли в govне жить, пущай продолжают. А то дай им щас нормальное жилье они от неожиданности и поумирают. Потому как смысел жизни станут понимать. Так что правильно все власти делают, в таком возрасте потрясения ни к чему. Все должно быть привычно. Вышел утром, поssал с крыльца и назад, в свою светелку под одеялко. Да и вообще... Не время щас. Вот построим АЭС в Турции, Северный поток 2 протянем, вот тогда и заживем.
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столько трепа про патриотизм,скрепы.27 миллионов идут в бессмертном полку
Исаак Израилиевич Иванов написал 04.05.2017 09:50
А на самом деле цинизм и равнодушие к ветеранам. 9 мая сунут им гвоздичку,а 364 дня в году в упор не замечают,даже если это сосед по дому.
Не помогут,не уберут в квартире,не поддержат.
Сколько стариков в маленьких городках,деревнях,поселках,да и в крупрых городах-одинокие,всеми забытые,заброшенные,в ужасающих услрвиях. И умирают ,
и лежат после СМЕРТИ годами
а собянин присылает им открытки с поздравлениями,наилучшими пожелариями и прочей хтенью.
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(без названия)
Карел написал 04.05.2017 09:21
http://gubdaily.ru/blog/article/capitalcity/veteran-velikoj-otechestvennoj-vojny-vera-yurovskaya-nemcy-k-nam-luchshe-otnosyatsya/
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