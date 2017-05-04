Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока

В четверг правительство России опубликовало отчет о ходе выполнения указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики. Всего в указах Путина содержалось 218 поручений.

Перечень соответсвующих действий министров приводится на официальном сайте ведомства, на странице "Об основных результатах выполнения майских указов 2012 года и связанных с ними поручений и указаний президента Российской Федерации".

При этом общий документ с оценкой степени исполнения всех 11 указов на сайте не представлен.

4 мая президент России Владимир Путин проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных "майскими указами" главы государства в 2012 году.

"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении. С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и руководители регионов - глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Минтруда Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Минстроя Михаил Мень и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Напомним, "майские указы" - это серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ. Всего указы содержали 218 поручений, которые должны быть выполнены в 2012-2020 годах.

Путин неоднократно заявлял, что за неисполнение этих требований грозит "публичная политическая персональная ответственность", а администрация президента проводит постоянный мониторинг выполнения главами регионов этих указов.

Согласно этим указам, в числе основных показателей, которых нужно достичь к 2018 году, - рост реальной зарплаты в социальной сфере, в частности в здравоохранении и образовании, в 1,5 раза, обеспечение доступным жильем 60% семей, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, рост в 1,5 раза производительности труда, переоснащение армии на 70%. К 2017 году предписывалось увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 27% ВВП.

Частично отказаться от исполнения этих указов предлагал в конце сентября 2016 года глава фонда "Центр стратегических разработок" и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он указывал, что иначе ради повышения зарплат придется "сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц".

В октябре выяснилось, что в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) не хватает 0,5 трлн рублей на повышение зарплат медицинским работникам, обещанное этими указами.

А в марте 2017-го Счетная палата обвинила Минтруд в манипуляциях с подменой понятий для выполнения "майских указов" Путина. Ведомство внедрило новый профстандарт, который привел к формальному сокращению соцработников в стране на 15%. Не включая в свои отчеты почти каждого шестого работника, чиновники смогли "поднять" на бумаге уровень средней зарплаты.

- Ну, тут не просто подмена понятий, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - тут откровенный пиар и никаких последствий, в мае 2012-го, когда с Путиным говорили ещё "болотные" массы, он наобещал столько, что и за полвека не выполнить, но ведь это был классический блеф, у власти всегда развивается говорливость, когда её подпирают снизу недовольные её политикой граждане, вот и пришлось выдумать указ о создании сотен тысяч "высокотехнологичных" (сия болтология загуляла в речь инаугурированного из фракции КПРФ) рабочих мест, этакое утешение безработным, но ведь этих многих и многих тысяч рабочих мест так и не создано, зато вот очередной срок Путина подходит к концу с завидными показателями - уничтожены тысячи заводов, а вот вместе с ними и рабочие места, население перекочёвывает в сферу "производства услуг", а бывшие рабочие из дальних и ближних депрессивных регионов в Москве уже в статусе гастарбайтеров "высокотехнологично" вкалывают, что-то советское доламывают ради реновации, вот так выполнился лишь один указ "питерского" популиста...

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