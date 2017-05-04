Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 3

силовигархи кризис сырьеваяимперия рабочий класс
Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока

В четверг правительство России опубликовало отчет о ходе выполнения указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики. Всего в указах Путина содержалось 218 поручений. 

Перечень соответсвующих действий министров приводится на официальном сайте ведомства, на странице "Об основных результатах выполнения майских указов 2012 года и связанных с ними поручений и указаний президента Российской Федерации". 

При этом общий документ с оценкой степени исполнения всех 11 указов на сайте не представлен. 

4 мая президент России Владимир Путин проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Президентская Комиссия была сформирована для мониторинга выполнения задач, поставленных "майскими указами" главы государства в 2012 году. 

"На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья", - говорится в сообщении. С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и руководители регионов - глава Минэкономразвития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Минтруда Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Минстроя Михаил Мень и глава Чувашии Михаил Игнатьев. 

Напомним, "майские указы" - это серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день его вступления в должность президента РФ. Всего указы содержали 218 поручений, которые должны быть выполнены в 2012-2020 годах. 

Путин неоднократно заявлял, что за неисполнение этих требований грозит "публичная политическая персональная ответственность", а администрация президента проводит постоянный мониторинг выполнения главами регионов этих указов. 

Согласно этим указам, в числе основных показателей, которых нужно достичь к 2018 году, - рост реальной зарплаты в социальной сфере, в частности в здравоохранении и образовании, в 1,5 раза, обеспечение доступным жильем 60% семей, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, рост в 1,5 раза производительности труда, переоснащение армии на 70%. К 2017 году предписывалось увеличить объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 27% ВВП. 

Частично отказаться от исполнения этих указов предлагал в конце сентября 2016 года глава фонда "Центр стратегических разработок" и экс-министр финансов Алексей Кудрин. Он указывал, что иначе ради повышения зарплат придется "сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц". 

В октябре выяснилось, что в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) не хватает 0,5 трлн рублей на повышение зарплат медицинским работникам, обещанное этими указами. 

А в марте 2017-го Счетная палата обвинила Минтруд в манипуляциях с подменой понятий для выполнения "майских указов" Путина. Ведомство внедрило новый профстандарт, который привел к формальному сокращению соцработников в стране на 15%. Не включая в свои отчеты почти каждого шестого работника, чиновники смогли "поднять" на бумаге уровень средней зарплаты.

- Ну, тут не просто подмена понятий, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - тут откровенный пиар и никаких последствий, в мае 2012-го, когда с Путиным говорили ещё "болотные" массы, он наобещал столько, что и за полвека не выполнить, но ведь это был классический блеф, у власти всегда развивается говорливость, когда её подпирают снизу недовольные её политикой граждане, вот и пришлось выдумать указ о создании сотен тысяч "высокотехнологичных" (сия болтология загуляла в речь инаугурированного из фракции КПРФ) рабочих мест, этакое утешение безработным, но ведь этих многих и многих тысяч рабочих мест так и не создано, зато вот очередной срок Путина подходит к концу с завидными показателями - уничтожены тысячи заводов, а вот вместе с ними и рабочие места, население перекочёвывает в сферу "производства услуг", а бывшие рабочие из дальних и ближних депрессивных регионов в Москве уже в статусе гастарбайтеров "высокотехнологично" вкалывают, что-то советское доламывают ради реновации, вот так выполнился лишь один указ "питерского" популиста...

Материалы по теме:

Сталинградский тракторный (история и её конец)

Путин пообещал Эрдогану $22 млрд на турецкую АЭС

В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны

Празднование Дня Победы в Москве обойдется казне в 456 млн рублей

"Старт дает Москва". Реновация как заговор против Путина. Или заговор Путина



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
песенка
au написал 04.05.2017 11:31
детская песенка для детских садиков
Путин, Путин уходи
И Димона забери.
Забери ка Ройстройтранс
И проваливай от нас
Ответить
Re:
Дед Панфил написал 04.05.2017 11:22
Добавлю.
Так низко Россию еще никто не опускал.
Ответить
(без названия)
Дед Панфил написал 04.05.2017 11:20
Да уж, Путин - Брехло всех времен и народов!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
О многоукладной экономике и не только
О многоукладной экономике и не только
04.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Выкатили чудо. Пока не летает, но уже лучше всех (1)
Изменника родины Януковича будут досуживать в конце мая (1)
Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока (3)
В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны (7)
Почему Яндекс переименовал Краснодон в Сорокино? (15)
Забастовка - не преступление! (0)
Государство продолжает искоренять конституционные права граждан (18)
Может ли Верховный суд прекратить шабаш с "чувствами верующих"? (21)
Путин пообещал Эрдогану $22 млрд на турецкую АЭС (27)
Празднование Дня Победы в Москве обойдется казне в 456 млн рублей (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Южная Кoрея устала быть американскoй мариoнеткoй
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я бы Навального до выборов допустил, но вот в каком контексте...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин-Эрдоган : результаты
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: экономические проблемы национализма
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Шахерезада прилетала...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss