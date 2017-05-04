Выкатили чудо. Пока не летает, но уже лучше всех

Первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на иркутском авиационном заводе. Начался финальный этап подготовки к первому испытательному полету. В конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту».

То, что первый испытательный полет МС-21 был анонсирован Рогозиным "до конца весны" можно считать мелким проколом - эскизный проект этого "новейшего" лайнера обсуждался еще 20 лет назад! Так что не взлетит весной, так поднимется в небо летом... Разницы-то нет, давно везде опоздали.

Также "пустяк", что "новейший российский лайнер" оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. Ведь в перспективе предусматривается альтернативная силовая установка — российский двигатель ПД-14. То есть тот же Pratt & Whitney, только пермской сборки, ведь часть "Пермских моторов" давным-давно продана той самой американской компании.

Но не это самое интересное.

Как сообщил «Известиям» источник в авиационной отрасли, самолет МС-21, который позиционируется как будущий отечественный конкурент самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737.

Оно ведь и понятно - все 100 с лишним источников перепечатывают одно и тоже. "Уплочено". А задумываться не принято, непрофессионально это, задумываться.

Airbus A320 и Boeing 737 уже насытили собой все мировые компании-перевозчики, больше просто не нужно. Как теперь ОАК собирается "конкурировать" со своим МС-21? Конкуренты уже закончили продажи, а мы еще и не приступали.

Ладно бы вышли на рынок с принципиально новой машиной, следующего поколения. Но ведь нет - вышли конкурировать с давно уже эксплуатирующимися самолетами, не имея перед ними ни одного принципиального преимущества! И главное, когда рынок уже закрылся!

Ах да, я ж ничего не понимаю, а ОАКом нынче руководят не тупые конструкторы и не дебильные производственники, а эффективные менеджеры!

Будут продавать самолеты примерно как неликвидные квартиры в Новой Москве. Не будут брать - отключим газ...

А.Б.