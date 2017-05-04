Изменника родины Януковича будут досуживать в конце мая

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Слушания продолжатся 18 мая. Соответствующее решение принял председательствующий судья Владислав Девятко, удовлетворив частично ходатайство адвокатов подсудимого, сообщает 112.ua.

"Это решение принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует ЕСПЧ, решение которого обязательно для любого суда на Украине. Поэтому суд принимает решение перенести заседание на 10 часов утра 18 мая", - приводит ТАСС слова судьи Девятко.

Суд также постановил обратиться на госпредприятие Информационные судебные системы, чтобы проверить, было ли вмешательство в систему автоматического распределения дел. Об этом просила сторона защиты, пишет Liga.net.

Адвокаты Януковича на подготовительном судебном заседании объявили, что сомневаются в непредвзятости распределения в деле Януковича и подозревают, что на этот процесс оказала влияние Генпрокуратура Украины (ГПУ).

Также сторона защиты отмечает, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы получил возможность вмешиваться в работу суда в связи с наличием дисциплинарного производства против председательствующего судьи Девятко.

Еще одну возможность умышленного давления, по мнению адвокатов, дает установление генпрокурором четких сроков рассмотрения производства до 24 августа. "По непонятным причинам лица, которым запрещено вмешиваться с судебные заседания, устанавливают четкие сроки", - добавили адвокаты.

По мнению защиты Януковича, продолжать подготовительное судебное заседание до выяснения этих фактов "невозможно".

Суд посовещался на месте и решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов.

Напомним, бывшего президента страны Виктора Януковича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины. Соответствующий обвинительный акт, подготовленный военной прокуратурой, был передан в суд еще 14 марта.

"Этот процесс не только о гражданине Януковиче. Этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ для того, чтобы: оккупировать украинский Крым; залить кровью украинский Донбасс; попытаться поставить на колени наше государство", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГПУ.

От редакции: Какая-то несвойственная государственным органам и документам риторика. Что такое "кремлёвские хозяева", например? Нет, в публицистике такое - нормально, на уровне личного мнения автора. Но для организации с обязывающей аббревиатурой ГПУ - неплохо бы выражаться конкретнее. Какие именно хозяева - фамилии, адреса, должности... Это не значит, что тезис сей ложный - хозяева-то, наверное, были (которые в Киев заезжали исключительно триколорчиком помахать и православие поддержать) и доказали своё хозяйское отношение путём самого прямого территориального покровительства, когда трус-президент "сделал ноги". И вот это же самое, из лексики "кремлёвских хозяев" - "поставить на колени"... Это тоже громковато звучит - и нет способа более надёжного поставить на колени не государство, а его население, нет способа более конкретного, нежели артобстрелы Донбасса. Вот там сейчас действительно и без воды и без электричества население на коленях буквально добывает себе хлеб насущный. Захочет ли после такого "воспитания" со стороны Киева это население быть в том государстве, которое его бомбит и убивает? Вопрос, наверное, риторический - но, правда, и "кремлёвские хозяева" тут не помощники.

Как выразился один майор-писатель из ДНР, "наверху решат"... Но что-то не решают: таковы уж интересы правящего класса, чтоб чужими руками, руками трудящихся воевать подольше, а всю славу, коли такая навоюется, устами всё тех же майоров-путинистов потом прибрать себе. И это крайне убогое мышление, если формула "наверху решат" заменяет самоорганизацию и боевую инициативу в ополчении, которому сулили чуть ли не миссию восстановления всего СССР и установления социализма в ДНР и ЛНР. А судить Януковича, конечно же, надо - но по другим статьям. За неисполнение служебных обязанностей верховного главнокомандующего, когда надо было принимать решения о жёстком и быстром подавлении праворадикалов на майдане, но вряд ли какой-либо суд, включая российский, найдёт соответствующую статью. А просто за трусость - тоже не судят. За воровство на госдолжности - разве что... Только ведь постмайданная власть давно забыла все свои антикоррупционные и национализаторские лозунги - под всё теми же буржуями, только прямее, дисциплинированнее стали ходить всем "государством", которое разваливается без какого-либо участия извне. Что, Янукович довёл до такого состояния? Нет - тут уже иные быть должны подсудимые.

Д.Ч.