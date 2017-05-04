Укронацизм в виде "Азова" начал смущать прижимистого дядюшку Сэма

Палата представителей Конгресса США запретила тратить выделяемые по военной линии Украине средства на поддержку националистического батальона "Азов", соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, который вошел в общий проект бюджета на остаток 2017 финансового года. В среду он был принят нижней палатой Конгресса.

"Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону "Азов", - говорится в тексте документа.

В целом, согласно законопроекту, Пентагон до 30 сентября (конец текущего финансового года) может израсходовать $150 млн на оказание поддержки Украине, "включая подготовку (войск), технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение". Однако данные средства не могут быть использованы "с целью приобретения или передачи переносных зенитных ракетных комплексов".

Эта инициатива была принята Палатой представителей еще в начале марта, но теперь она вновь прошла процедуру голосования как часть общего федерального бюджета.

Помимо этих $150 млн конгрессмены также одобрили предоставление Украине по меньшей мере $337 млн. Эти деньги можно будет тратить на невоенные нужды, в частности, для обеспечения своих кредитных обязательств, а также на разминирование, борьбу с терроризмом и на другие цели. Данная сумма заложена в законопроекте о финансировании Госдепартамента.

В эти и многие другие инициативы включены положения о "противодействии России". В частности, законодатели запрещают использовать ряд выделяемых средств на сотрудничество с Москвой. Для Пентагона также продлен запрет на совместную работу с "Рособоронэкспортом".

От редакции: Определённо, буржуазный цинизм и гуманизм поставили рекорд в "парном катании"! То есть Соединённые Штаты, как и в Сирии, конечно же поддерживают определённые военные формирования, "умеренную оппозицию" и ратуют за свержение Асада (в случае Украины, наоборот, за укрепление постмайданной власти), но вот официально признаться в поддержке ИГ (или же "Азова") они не смогут никогда. Они же как бы за демократические методы. И вот понять, где кончается демократия и начинается неонацизм - именно благодаря усилиям американских политических деятелей, - всё сложнее.

Деньги США сейчас для постмайданного режима нужны как воздух, и конечно же они пойдут на войну в Донбассе - однако, "не на всю войну", вот оно как. То есть ВСУ, например, обстреливать мирное население на американские доллары, своих "соотечественников" убивать "летальным вооружением", по-прежнему будут. НУ а "Азов" пока постоит в сторонке и пойдёт зачищать мирные кварталы, насиловать и убивать тех, кто чудом там уцелел, уже на собственные сбережения. О, этот гуманизм/цинизм буржуев! Впрочем, он напоминает и убийство Каддафи - не своими руками, зачем марать спецназ дядюшки Сэма? Своих исламистов (затем как раз в ИГ и влившихся) хватит!

Мне это, как ни странно, напоминает то, что и Сбербанк теперь проводит любопытнейшую кредитную политику - к примеру, с кредитки вы никогда не заплатите за ЖКУ или детсадик тот же самый, потому что это "дорогие деньги". Гуманно? Ещё как! Вы тратьте на другое, господа, и платите два раза таким образом - но это проблемы ваши, а не социальных учреждений, ведь туда деньги, которые пахнут кредитуемой нищетой и выкачиванием трудовых копеек из неплатёжеспособного населения - не должны "доходить". Там могут быть только "чистые"... О, этот дивный мир капитализма, ещё не до такого "доразвиваемся"!

Д.Ч.