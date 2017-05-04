Счастье реновации продлится для москвичей лет пятнадцать

Столичный градоначальник напомнил, что в 2018 году закончится первая программа по сносу ветхих пятиэтажек, за время которой снесено 1,9 тысячи домов. Программа была заявлена в 1988 году и продлилась 30 лет.

Точные сроки нового проекта реновации зависят от того, насколько быстро примут закон и официально утвердят программу, подчеркнул мэр Москвы. На данный момент власти ведут ее предварительное голосование. После всех официальных мероприятий также потребуется время, чтобы «составить программу не только с учетом перечня домов, но и технических и строительных возможностей». При этом, заметил Сергей Собянин, сам подготовительный процесс достаточно сложен. Порядка 10-15 лет замёт реновация по его прикидкам, а может, и подольше, как и программа "1988-2018".

Девятиэтажные дома тоже могут быть включены в программу реновации жилья в Москве, но в особом порядке. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

"Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они подпадают под квартальную застройку и находятся в ветхом состоянии, и жители будут требовать этого от нас, мы их сможем рассмотреть (для включения в программу реновации)", - сказал С.Собянин в интервью радио "Комсомольская правда" в четверг.

Ранее С.Собянин сообщил, что дома двух-четырех этажей, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы наравне с пятиэтажками.

"На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух - четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены", - сказал мэр.

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