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Московский листок

Московская самооборона

Опубликовано 05.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 1

дом реновация
Московская самооборона

В сахаровском центре прошел семинар Юлии Галяминой на тему: «Ваш дом включили в программу реновации: как защитить свои права».

Семинар, начался в семь часов и должен был продлиться до девяти вечера, однако москвичи, задержавшиеся на работе, продолжали прибывать на него до самого окончания, поскольку проблема сноса пятиэтажек коснулась очень многих. Москвичи не верят больше властям и их единственное требование звучит так: оставьте нас в покое, нам не нужна ваша реновация.

Юлия Галямина делилась опытом, как жителям самоорганизоваться и противостоять попытки рейдерского отбора частной собственности. Именно поэтому первая часть семинара была посвящена организационным вопросам, как: выбрать совет дома и проводить общедомовые собрания, как общаться в соцсетях, проводить митинги и пикеты, высказываться против включения собственного дома в проект реновации и данного закона в целом.

Две основные идеи, которые Юлия пыталась донести до людей, заключаются в том, что отстоять один единственный дом – невозможно. Если квартал попадет под снос, то, впоследствии снесут даже тот дом, где все жители выступили против реновации. Так что общая цель москвичей – не внести некие поправки в закон о реновации, а полностью его отклонить. А для этого необходимо сплотиться.

Ну, а вторая мысль, высказанная вслух Юлией Галяминой, заключается в том, что москвичи сами виноваты в происходящем, поскольку не являются хозяевами города и позволили мэру Собянину творить то, что ему заблагорассудится.

Для начала он бесконтрольно перекладывал плитку и асфальт, после сносил торговые палатки, чуть позже давая разрешение на установку в этих местах новых торговых павильонов, а теперь взялся за дома и квартиры.

Несмотря на тяжесть и противоречивость ситуации, Юлия Галямина видит положительную сторону: в Москве может появиться общественный совет граждан, который, наконец, возьмет под контроль действия мэрии, префектур и «ручных» депутатов. И этот совет будет состоять не из десятков и сотен жителей, а десятков тысяч.

В ближайшее время Москва выйдет на митинг против реновации. А после начнется затяжная партизанская война.

Кстати, один из советов, прозвучавших на семинаре, помимо митингов, сходов и пикетов, стало размещение на балконах и между оконных рам требований: отмены реновации и отставки мэра Собянина.

Так что очень скоро Москва может вдоль и поперек оказаться украшена протестными плакатами и баннерами.



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Всего комментариев к статье: 1
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ЭТО НАДО БЫТЬ ИДИОТАМИ ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ В ВОНЮЧИХ
ЯЯЯЯЯЯЯЯ написал 05.05.2017 00:10
пятиэтажках и еще и за эту вонь бороться.Умом Россию не понять.Надо было Хрущеву не переселять их из бараков пусть до сих пор жили бы в бараках-клопов кормили и комаров
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