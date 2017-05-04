Нефтерубль не устоял ко Дню Победы

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки впервые с 22 марта 2017 года. В 15:10 мск стоимость опустилась на 2,01% — до $49,8 за баррель, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE.

Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,2% — до $46,8 за баррель. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне публикации информации о снижении запасов нефти в США, отмечает «РИА Новости».

Июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent опустились на Лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $50,70 за баррель. Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) просели на 0,25% до $47,70 за баррель, сообщает «Газета.Ru».

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «минувшая среда для рынка нефти выдалась непростой, динамика цен по-прежнему была отрицательной, хоть и не такой выраженной, как в предыдущие дни». «До начала американской сессии цены на Brent умеренно снижались с $51 до $50,9 за бочку. Статистика от управления энергетической информации Минэнерго США показала снижение запасов нефти за неделю на 0,93 млн баррелей, но это снижение оказалось гораздо скромнее, чем ожидавшееся экспертами падение на 2,16 млн баррелей. „Черное золото“ отреагировало быстрым снижением до $50,25, однако на этом потенциал „медведей“ иссяк», — говорится в обзоре эксперта.

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