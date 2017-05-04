Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нефтерубль не устоял ко Дню Победы

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 0

кризис силовигархия нефтерубль
Нефтерубль не устоял ко Дню Победы

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки впервые с 22 марта 2017 года. В 15:10 мск стоимость опустилась на 2,01% — до $49,8 за баррель, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE. 

Июльские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,2% — до $46,8 за баррель. Цены на нефть продолжают снижаться на фоне публикации информации о снижении запасов нефти в США, отмечает «РИА Новости».

Июльские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent опустились на Лондонской бирже ICE Futures на 0,18% до $50,70 за баррель. Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) просели на 0,25% до $47,70 за баррель, сообщает «Газета.Ru». 

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «минувшая среда для рынка нефти выдалась непростой, динамика цен по-прежнему была отрицательной, хоть и не такой выраженной, как в предыдущие дни». «До начала американской сессии цены на Brent умеренно снижались с $51 до $50,9 за бочку. Статистика от управления энергетической информации Минэнерго США показала снижение запасов нефти за неделю на 0,93 млн баррелей, но это снижение оказалось гораздо скромнее, чем ожидавшееся экспертами падение на 2,16 млн баррелей. „Черное золото“ отреагировало быстрым снижением до $50,25, однако на этом потенциал „медведей“ иссяк», — говорится в обзоре эксперта.

Материалы по теме:

Обратный отсчет перед "Перестройкой - 2"

В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны

Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
О многоукладной экономике и не только
О многоукладной экономике и не только
04.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ползучий национализм Ле Пен в Бретани встретили граждане с яйцами (0)
Захарова открыла некий реванш в декоммунизации Польши, идущей и в Путинской России (1)
Нефтерубль не устоял ко Дню Победы (0)
Счастье реновации продлится для москвичей лет пятнадцать (1)
Укронацизм в виде "Азова" начал смущать прижимистого дядюшку Сэма (24)
Выкатили чудо. Пока не летает, но уже лучше всех (22)
Изменника родины Януковича будут досуживать в конце мая (4)
Путинские указы "стрёмного мая" прослужили пиаром всей силовигархии почти до конца срока (4)
В России все еще полно бесквартирных ветеранов войны (14)
Почему Яндекс переименовал Краснодон в Сорокино? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Лента принесла не новое - но прекрасное:
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Южная Кoрея устала быть американскoй мариoнеткoй
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я бы Навального до выборов допустил, но вот в каком контексте...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин-Эрдоган : результаты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss