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Московский листок

Захарова открыла некий реванш в декоммунизации Польши, идущей и в Путинской России

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 1

польша вов неонацизм декоммунизация
Захарова открыла некий реванш в декоммунизации Польши, идущей и в Путинской России

За инициативой демонтировать памятники советским воинам в Польше может стоять «жажда реванша» в рамках так называемой борьбы с тоталитаризмом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, утвержденные польским сенатом. 

«Совершенно очевидно, что в основе этой инициативы лежит идеология, с помощью которой польскому обществу просто навязываются безальтернативные взгляды, которые имеют мало общего с исторической правдой», — цитирует Захарову РЕН ТВ.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, сфера действия этого акта распространяется и на монументы и другие памятные знаки в честь советских воинов, расположенные вне захоронения.

Власти Польши, считает Захарова, сами практикуют запретительные методы и отрицают собственную послевоенную историю, а не только подвиг Красной армии.

Рассуждать о нормализации отношений между двумя странами «на фоне руин наших памятников и могил было бы странно», отметила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова обратилась также к простым гражданам Польши. Представитель российского МИДа выразила мнение, что если подобная политика продолжится в учебниках истории страны, то вскоре в них «будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне».

Напомним, 21 апреля верхняя палата парламента Польши начала работу над поправками к закону о пропаганде коммунизма или любого другого тоталитарного строя в названиях объектов и зданий. 

Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, среди которых мемориалы в честь Красной армии. В общей сложности на территории Польши расположены 469 подобных объектов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Захаровой, вероятно, и не удастся испытать того благоговения и восторга, что случился у неё над "благодатным огнём" недавно - всё же иерусалимский-то огонёк побожествннее будет, а Вечный огонь отдаёт явными красными оттенками, социализмом и ненавистью к тому классу, который для Захаровой работодатель. Глупость или отсутствие исторического образования на уровне хотя бы телефильма "Четыре танкиста и собака", однако, заставили произнести Захарову слово "реванш". Каких сил реванш? Что, Польша во Второй мировой воевала с другой, гитлеровской стороны? Слово "реванш" тут неуместно - как неуместна и декоммунизация, в той же степени. Можно сколько угодно обижаться на польскую буржуазию - но она не хуже российской буржуазии, которой служит Захарова. Или же доска Колчака, а равно мемориальная доска Маннергейма - означали в Ленинграде что-то иное, а не декоммунизацию?! Нет - процесс десоветизации (уточняю) идёт на всём постсоциалистическом пространстве хоть и с разной скоростью, но в одну сторону. У буржуазии - свои исторические авторитеты, а у национальной буржуазии - конечно же национальные герои. Так Украина пришла к возвеличиванию бандеровщины, к резкому росту неонацизма и массовым убийствам на националистиской почве. Видите, как конкретно прошлое связано с настоящим? Вытаскиваем вместо советских героев и памятников фашистов - и вот вам фашизм в настоящем, только поменьше, поплюгавее, а потому ещё злее и необузданнее. Чудовищные события 2 мая 2014-го в Одессе были бы невозможны без длительной реабилитации пособников немецкого нацизма на Украине. Но Украина не одинока в "национализации" взгляда на историю ВОВ - у Польши и Армия Крайова теперь в героях, которая вообще-то даже в "Пепле и алмазе" у Вайды проходит как террористическая организация, примерно как террорист Бандера стал "давать" имена улицам и проспектам в Украине. Увы, где нет движения соцлагеря к коммунизму, где нет социализма и цемента пролетарского интернационализма - там из капиталистического "навоза" будет медленно, но верно расти неонацизм, постепенно пробираясь к власти. Дуда - не "инопланетянин", а олицетворение правого поворота на всём постсоциалистическом европространстве. Есть, правда, примеры и позитивного народного отношения к памяти героев Красной Армии, отдавших жизни за свободу Польши. Но чем поддержать такие, просоветские настроения у польского народа? Задрапированным мавзолеем Ленина, с которого Сталин отдавал исторические приказы в той войне? Пробегом "волков позорных" Хирурга, которые в августе 1991-го с флагом США за спиной разъезжали по Москве на службе у Ельцина, как нынче по ЕС форсят с флагом Победы на службе у Путина? Ниже по ссылке читайте, как сами польские товарищи восстанавливали советский мемориал - но имейте в виду, что это единичный случай...

Материал по теме:

Польские граждане назло декоммунизации восстановили сельский памятник советским танкистам

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик734 написал 04.05.2017 17:57
Вульгарная Захарова и нормальные мысли выражает вульгарно?
Нормальный, патриотичный дипломат не будет работать с Лавровым?
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