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Московский листок

Ползучий национализм Ле Пен в Бретани встретили граждане с яйцами

Опубликовано 04.05.2017 в разделе комментариев 0

франция выборы антифа левые бретань
Ползучий национализм Ле Пен в Бретани встретили граждане с яйцами

Кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во время поездки в Бретань 4 мая освистали и закидали яйцами. Инцидент попал на видео. 

Противники Ле Пен в Бретани во время яичной атаки кричали "Долой фашистов" и "Вам нечего здесь делать, мадам", сообщает BFM TV. На опубликованной телеканалом видеозаписи кандидата в президенты закрывают от яиц сотрудники ее личной охраны. Затем Ле Пен исчезает в здании.

Накануне во Франции прошли телевизионные дебаты кандидатов в президенты. Ле Пен и ее соперник, лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон, обменялись жесткой критикой. Кандидат от "Национального фронта" назвала оппонента "любимцем системы и политических элит", предрекая социальные конфликты с стране в случае его избрания. 

Макрон же заявил, что партия Ле Пен "процветает за счет многолетнего разжигания ненависти в среде французского народа". По его словам, намерение кандидата от "Национального фронта" закрыть границы страны и объявить о выходе из зоны евро и ЕС приведет к поражению Франции в борьбе против терроризма. 

Экспресс-опрос компании Elabe после завершения трансляции дебатов показал, что 63% французов сочли Макрона более убедительным.

Отметим, что и в Париже прогрессивные, молодёжные силы выражали свою ненависть к Ле Пен на Первомай.

В Париже в результате столкновений радикалов с сотрудниками правопорядка во время первомайской демонстрации пострадали трое полицейских. Активисты кидали в стражей порядка коктейли молотова, кирпичи и другие подручные предметы. Для усмирения хулиганов полиции пришлось применить слезоточивый газ.

По информации The Local, первомайская акция протеста, начавшаяся на площади Бастилии и перетекшая в близлежащие районы, была организована тремя местными профсоюзами, включая крупнейший - CGT. Демонстранты, в частности, протестовали против политических программ, представленных ведущими кандидатами на пост президента Франции Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен. 

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