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Московский листок

Что делать? Или в списках больше не значится

Опубликовано 05.05.2017 автором в разделе комментариев 0

москва жилье реновация
Что делать? Или в списках больше не значится

Ровно неделю назад жители дома 11/2 по улице Летчика Бабушкина собрались во дворе на импровизированный митинг, чтобы получить от властей объяснения насчет предполагаемого сноса их дома. Как видно на фото, это прекрасный кирпичный дом послевоенной постройки - стены толщиной в метр, потолки три с половиной, в квартирах тишина и покой… Половина дома пять этажей, половина шесть, к тому же недавно здание было отремонтировано. В общем, не дом, а мечта.
Вот жители и захотели узнать, кому это пришла в голову бредовая идеи разрушить этот замечательный дом и переселить жителей в убогие бетонные коробки-муравейника? К сожалению, сами власти на встречу не пришли, а прислали вместо себя какого-то молодого человека с неясными полномочиями. Кого-то близкого к застройщикам. Тем не менее, товарищ по достоинству оценил накал страстей и нежелание жильцов покидать свои квартиры и, видимо, передал это куда надо. В результате, на картах реновации этот дом теперь к радости жильцов не значится.
Я что хочу сказать... Нет, кому идея реновации как-то близка – тот может дальше не читать. Мотивация отдельных сограждан понятна - чем самому клеить чистые обои и мыть старый унитаз, лучше получить квартирку с новым, на какое-то время хватит. Но, увы, при всех этих приятных выгодах, возникает целый ряд очень нехороших обстоятельств.
Жить вы будете в отдаленной заднице без транспорта и инфраструктуры, неба больше не увидите, машину во дворе не поставите, ремонтом соседи будут заниматься несколько лет, а слышимость в нынешних бетонных муравейниках такая, что каждый пук транслируется этажей на десять… Но это еще так, цветочки…
Сегодня квартира – ваша собственность, та единственная собственность, что вы поимели от перестройки (если вы еще поимели металлургический комбинат, то вряд ли живете в «хрущебе»). Можете свою «двушку» продать, можете подарить внукам. А та бетонная коробка на 48-м этаже, которую вы получите взамен, будет принадлежать не вам, а дяде, то есть некоему фонду реновации, который вроде бы должен выдать вам какие-то обязательства, но это еще вопрос. Так что гуд бай Статья 40 Конституции РФ насчет того, что каждый имеет право на жилище и никто не может быть лишен этого жилища произвольно. Еще как может, так что делайте оргвыводы.
Впрочем, наводку в начале статьи я вам дал, думайте сами – иметь квартиру или не иметь.



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