Дочь Марии Захаровой укусила собака

Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой направили в Москву после нападения собаки в Севастополе. Во время прогулки на Приморском бульваре дочка Захаровой решила поиграть с собачкой. Ребенок случайно наступил на хвост животного, и пес ее укусил.

Сама несчастная мать достаточно спокойна, пишет в ФБ: "Посыпались сообщения и звонки о том, что Марьяну укусила собака. Не знала, что детское приключение может вызвать такой переполох. Было дело - хватанула. Страху и реву было много. Собака не бродячая, привитая, сейчас под контролем ветеринаров. Ребёнку оказана необходимая помощь. Всем спасибо за внимание и заботу".

Все это сегодня висит в топах российских медиаконцентраторов. Событие.

Может, Машу Захарову готовят в качестве конкурента Путину на выборах? Или даже на замену?

Ничем иным такого внимания к личной жизни мидовского чиновника средней руки объяснить не возможно.

Да, собезъянничали с Америки, ввели "официального претставителя МИД" там, где за глаза пресс-секретаря. И нельзя сказать, что пример госпожи Псаки был таким уж вдохновляющим... Но вдохновились. Хотя и во времена Горчакова, и в эпоху Молотова, и при Громыко официальную позицию МИДа озвучивал сам министр, обыкновенно не глухонемой и не косноязычный. В крайнем случае это мог сделать его заместитель или, если речь о локальном уровне - посол. Причем специфика МИДа такова, что заявления такие - явление штучное, редкое...

И вдруг - фонтан!

Причем вот это фото, широко обсуждавшееся в СМИ, навряд ли отражает официальную позицию Министерства иностранных дел РФ.

Как не является официальным мероприятием и исполнение "Калинки" на лабутенах.

Неужели за этим МИД завел себе "официального представителя"? Рогозин вот самолично потешает публику, хоть вроде бы вице-премьер по оборонной промышленности. Персональные клоуны есть только у Медведева и Путина. И у Лаврова. Причем мидовский коверный явно забивает и президентского шута, и премьерскую клоунессу.

Последняя "сенсация" от Маши Захаровой (у нее солидный дипломатический чин, но как-то он к ней не клеится) - это фотка каких-то теток на Химкинском водохранилище. Тоже, между прочим, обошла все топы.

Химкинское водохранилище как фактор внешней политики РФ

Наверно, в следующий раз официального представителя МИДа укусит мандавошка. Или кого-то из близких. Или вообще постороннего человека - представьте заголовок: "Лобковая вошь укусила человека прямо на глазах Марии Захаровой!" Блеск!

Если Маша будет баллотироваться в президенты, я за нее проголосую - по приколу...

Да, забыл про главную тему - с Днем советской печати! Именно 5 мая 1912 года, то есть 105 лет назад, В.И.Ленин подписал первый номер "Правды". Правда, в те времена контентное наполнение газет несколько отличалось от нынешнего.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск