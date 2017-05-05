Террористы в Сирии воюют снайперскими винтовками с российской электроникой

Воющие в Сирии боевики запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" используют оружие с электроникой, произведенной в США и России, сообщает "Коммерсант".

К выводам о том, что "снайперы используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях", военные специалисты пришли, исследовав оружие уничтоженных террористов.

По одной из версий, электронно-оптические преобразователи могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые приборы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

По данным газеты, от пули снайперов террористов в Сирии погибли, как минимум, четверо российских военнослужащих.