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Московский листок

"Сломать вражеский хребет по первой команде"

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 3

империализм кндр ким чен ын
"Сломать вражеский хребет по первой команде"

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения Корейской народной Армии на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей, и призвал военнослужащих быть в полной готовности "сломать вражеский хребет по первой команде".

КНДР уже многие десятилетия готова к войне, но сейчас эта готовность наивысшая.

Дарья Митина приводит в своем ЖЖ текст Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), из которого, несмотря на качество перевода, становится ясно - Пхеньян не шутит.

 

Больше нельзя говорить неблагоразумные слова, рубящие опору корейско-китайских отношений
 
"Недавно газета «Жэньминь Жибао» и газета «Хуанчью Шибао», известные как представляющие официальную позицию партии и правительства, в нескольких комментариях, шумя, что наше ядерное обладание является угрозой в отношении своих государственных интересов, полностью свалили ответственность за ухудшение корейско-китайских отношений на нас и позорно оправдали гнусные действия, пляшущие под американскую дудку.
 
В комментариях шумели, что Корея, проводя ядерное испытание в месте менее 100 км. от границы Китая, «угрожает безопасность Северо-восточного региона Китая», и мол, мы обостряем обстановку Северо-восточной Азии и предоставляем «предлог укрепления стратегического размещения» США на этот регион. И наконец посмели молоть чепухи, что противостояние нашему ядерному обладанию является совместными интересами США и Китая и для того, чтобы избежать войны чреватой угрозы для них, надо укреплять санкции против КНДР.
 
И даже не колебались говорить крайне провокационные слова, что инициатива корейско-китайских отношений у них в руках и если Корея не хочет военного противостояния с Китаем, то должна выбрать на перепутье «между долгосрочной изоляцией и другим путем обеспечения безопасности государства», либо китайско-корейскую дружбу, либо отказ от ядра.
 
Ким Чхор утверждал следующее:
 
Это является серьезным посягательством на самостоятельное и закономерное право и достоинство, высшие интересы нашей Республики и откровенной угрозой к добродушной соседней стране, имеющей долгую историю и традиции дружбы.
 
Некоторые шумят о «ущербе ядерного испытания» в трех провинций Северо-востока Китая, но это только обнаруживает нутро Китая, не желающего нашего повышения ядерного вооружения.
 
В связи с каким-то «нарушением государственных интересов», о котором говорят при всяком случае политики и журналисты Китая, наоборот, у нас больше повода сказать. Отнюдь не Китай, а КНДР, которая подвергалась к неоднократному нарушению стратегических интересов государства из-за ненадежного и предательского действия партнера.
 
Некоторые китайские теоретики разглагольствуют, что наше ядерное обладание обостряет обстановку Северо-восточной Азии и поставляем предлог укрепления стратегического размещения США на этот регион. Но стратегия США господства над АТР уже давно эксплуатировалась до нашего ядерного обладания, и с давних времен ее главный цель являлся ни чем иной, как Китаем.
 
Наоборот надо честно признать, кто в более 70 лет на передовой линии сражения против США вел непосильный бой, срывал агрессивное намерение США и внес вклад в защиту мира и безопасности материковой части Китая. И должны нам выразить благодарность.
 
Некоторые политики и журналисты, смеющие искажать, что традиционные отношения корейско-китайской дружбы соответствовали тогдашним интересам обеих стран, должны ясно знать сущность истории и говорить правильно.
 
То утверждение, что если мы не откажемся от ядра, то не пожалеют не только интенсивные экономические санкции, но и военные вмешательства, является всего лишь крайне наглой шовинистской логикой, что для своих интересов должны естественно пожертвованы не только стратегические интересы нашей Кореи, но и достоинство и право на существование.
 
Кем бы он не был, ни в коем случае не может изменить и трясти линию нашего ядерного обладания для существования и развития государства и хотя корейско-китайская дружба столь драгоценная, но мы не такие, кто, обменивая на ядро – тождественное нашей жизни вымаливать дружбу. Об этом надо зарубить себе на носу.
 
Мы не чувствуем необходимость в это время повторно рассуждать, что у нас, уже давно ставшей страной – сильнейшей обладательницей ядро, разные выборы.
 
Китай должен больше безрассудно не пробовать предел нашего терпения и сделать правильный стратегический выбор, хладнокровно оценивая реальность.
 
Китаю лучше тщательно обдумывать о серьезном последствии сегодняшнего безрассудного бесчинства, рубящего опору корейско-китайских отношений."


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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
хорошая новость написал 05.05.2017 09:07
Когда то Ксеркс выпорол море, а этот, запоздалый в развитии, расстрелял море...
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(без названия)
хорошая новость написал 05.05.2017 09:04
Особый ребенок(инбицил) Ын заигрался со спичками.Взрослым дядям надоели его "шалости" с огнем и скоро накажут. Наверное лишат сладкого....
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стоик743 написал 05.05.2017 09:02
Режим Северной Кореи - преступный режим по отношению к Корейцам?
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