Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария о митинге Навального

Во Владикавказе сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД (Центр "Э") пришли домой к ученику девятого класса после публикации комментария, сделанного в соцсети "ВКонтакте" под постом об акции протеста Алексея Навального, запланированной на 12 июня, сообщает "Медуза".

Свой комментарий: "Норм тема, надо идти", - подросток оставил 30 апреля, а утром 1 мая к нему пришли сотрудники МВД и отвезли в отделение полиции к начальнику отдела по борьбе с экстремизмом, который провел с ним воспитательную беседу. Кроме того, маме подростка предложили регулярно читать переписку сына на телефоне.

В конце разговора школьника попросили удалить комментарий и написать опровержение, но он отказался. По словам подростка, пост о митинге целиком стерли из группы.

Напомним, что после антикоррупционных митингов 26 марта на школьников, участвовавших в акциях, началось давление со стороны учителей и силовиков. Так, в Калуге чиновник из регионального министерства образования назвал лицеиста, подавшего заявку на проведение митинга о проблемах в школах, "пушечным мясом" Навального. Во Владимире завуч пригрозила школьнику изъятием из семьи за посещение митинга. В Москве подростков, которые принимали участие в несогласованном митинге, и их родителей дважды вызывали в органы Следственного комитета.

Ранее Алексей Навальный анонсировал проведение новой акции против коррупции 12 июня. Акцию планируется провести с "прежними лозунгами и под государственными флагами". Власти Москвы пока не согласовали акцию.