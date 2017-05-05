Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 0

Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровского региона, передает "Интерфакс".

С запросом в Конституционный суд обратилась два года назад Либеральная партия Молдавии, требуя признать неконституционным пребывание российской армии на территории Приднестровья.

Согласно решению Конституционного суда, Молдавия является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит конституции и законодательству. Конституционный суд отметил в то же время, что "около 11% территории Молдавии является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

- Наверно, следует напомнить, что в свое время российская армия под командованием генерала Лебедя просто не позволила молдавским войскам при поддержке румынской армии "зачистить" территорию нынешней ПМР, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И не случись этого, о суверенитете Молдавии вопрос бы вообще не стоял, она давно вошла бы в состав Румынии. Вопрос, кстати, и сейчас с повестки дня не снят. Вот это они и называют "оккупацией" - за прошедшие более 20 лет больше там не прозвучало ни одного выстрела. К вопросу об эффективности российских миротворцев. Как и в "оккупированном" Крыму - без жертв. Но кого это волнует? Надо отовсюду выйти и посмотреть, что получится... А каким образом российские миротворцы могут остаться в Приднестровье после решения конституционного суда Молдавии? Только одним способом - признать наконец-то ПМР самостоятельным государством и строить с ним отношения, независимо от Молдавии. Правда, время для этого не совсем удачное - ПМР окажется в абсолютной блокаде между Молдавией и Украиной, которая, как известно, воюет с Россией. Сговорившись, две "европейские державы" смогут удушить Приднестровье. К удовольствию остальной Европы.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
О многоукладной экономике и не только
О многоукладной экономике и не только
04.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики (0)
Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария о митинге Навального (5)
"Сломать вражеский хребет по первой команде" (8)
Террористы в Сирии воюют снайперскими винтовками с российской электроникой (3)
Дочь Марии Захаровой укусила собака (19)
Московская самооборона (7)
Что делать? Или в списках больше не значится (3)
Ползучий национализм Ле Пен в Бретани встретили граждане с яйцами (22)
Захарова открыла некий реванш в декоммунизации Польши, идущей и в Путинской России (10)
Нефтерубль не устоял ко Дню Победы (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Резня бензопилой"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внешнее управление
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедные крошки французы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ленин не знал этого...
Дарья Митина Дарья Митина: Зачем Меркель приезжала к Путину?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss