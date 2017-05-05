Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровского региона, передает "Интерфакс".

С запросом в Конституционный суд обратилась два года назад Либеральная партия Молдавии, требуя признать неконституционным пребывание российской армии на территории Приднестровья.

Согласно решению Конституционного суда, Молдавия является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит конституции и законодательству. Конституционный суд отметил в то же время, что "около 11% территории Молдавии является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона".

- Наверно, следует напомнить, что в свое время российская армия под командованием генерала Лебедя просто не позволила молдавским войскам при поддержке румынской армии "зачистить" территорию нынешней ПМР, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И не случись этого, о суверенитете Молдавии вопрос бы вообще не стоял, она давно вошла бы в состав Румынии. Вопрос, кстати, и сейчас с повестки дня не снят. Вот это они и называют "оккупацией" - за прошедшие более 20 лет больше там не прозвучало ни одного выстрела. К вопросу об эффективности российских миротворцев. Как и в "оккупированном" Крыму - без жертв. Но кого это волнует? Надо отовсюду выйти и посмотреть, что получится... А каким образом российские миротворцы могут остаться в Приднестровье после решения конституционного суда Молдавии? Только одним способом - признать наконец-то ПМР самостоятельным государством и строить с ним отношения, независимо от Молдавии. Правда, время для этого не совсем удачное - ПМР окажется в абсолютной блокаде между Молдавией и Украиной, которая, как известно, воюет с Россией. Сговорившись, две "европейские державы" смогут удушить Приднестровье. К удовольствию остальной Европы.