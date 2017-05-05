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Московский листок

Что не запрещено, то разрешено. Навальному

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 2

навальный загранпаспорт
Что не запрещено, то разрешено. Навальному

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков: "В приговоре по делу Навального на него накладываются следующие обязательства: не менять фактического места жительства, заблаговременно уведомлять о смене места жительства и своевременно, не реже двух раз в месяц являться на регистрацию".

Оказывается, Россия просто самая свободная страна в мире! Даже осужденные к лишению свободы могут свободно выезжать за рубеж и отбывать наказание в заграничной клинике или на курорте, если пожелают. Во всяком случае, я ни разу не видел приговора, связанного с лишением свободы, где бы отдельным пунктом прописывался запрет на зарубежные поездки.

Вот осужденный к лишению свободы Леонид Развозжаев не получил от ФСИН разрешения даже съездить на похороны матери. Хотя, может быть, дело в том, что похороны проходили в России? Если бы за границей, то, наверно, можно? Ну или что позволено Навальному, то запрещено Развозжаеву.

Я, конечно, не против того, чтобы Алексей Навальный вылечил свой глаз в хорошей клинике, правда, до эпохи Путина лучшими глазными клиниками были российские. Но об этом времени напоминает только небольшой памятник в Тушино, на месте, где разбился Святослав Федоров. Так что даже хорошо - в российскую больницу могли ведь и не отпустить...

Но хотелось бы знать, теперь все российские зеки будут получать разрешение на выезд подлечиться за рубеж? А заодно участвовать в выборах мэра Москвы, президента РФ и генерального секретаря ООН?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 05.05.2017 11:35
Майдан уже был в 93-м году когда мою страну предали и расстреляли из танков.Теперь очередь за нами.Ни одна богатая тварь не должна уйти от ответственности.
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(без названия)
стоик747 написал 05.05.2017 10:59
Навальный - последняя надежда Карликов умереть в собственной постели?
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