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Московский листок

Проект Минздрава о бесплатных лекарствах для "дорогих россиян" перенесен на 2019 год

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 3

Проект Минздрава о бесплатных лекарствах для "дорогих россиян" перенесен на 2019 год

Запуск пилотного проекта Минздрава, согласно которому участники программы обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут получать бесплатные лекарства в аптеках из ограниченного списка по рецепту врачей, перенесен с 2017 на 2019 год из-за проблем с финансированием, пишут "Известия".

При этом Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут доступны не всем, а лишь тем, кто ведет здоровый образ жизни, проходит диспансеризацию и "ответственно относится к своему здоровью".

Так, в марте 2015 года сообщилось, что перечень лиц, имеющих право бесплатно получать лекарственные препараты и медицинские изделия, расширился за счет чиновников и депутатов. Тогда "Известия" написали, что по указу президента Владимира Путина многие чиновники, в том числе сотрудники администрации президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, а также другие категории чиновников получат лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Напомним, что сейчас подобный механизм действует для льготников - инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и других категорий. При этом он распространен не на все лекарства, а на ограниченный их перечень, который пересматривается раз в год.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
А в Украине такая программа месяц как работает написал 05.05.2017 12:01
Очень важно чтобы во главе страны были евреи. Тогда и лекарства бесплатные , и лечение качественное, и зарплаты приличные , и работа найдется . Гройсман с Вальцманом пекутся о здоровье стада и озабочены ростом здорового грамотного трудолюбивого поголовья.
Еврей у власти - жди роста благосостояния , работы , торговли и гешефта.
Не евреи у власти - готовься к нищите и войне.
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 05.05.2017 11:45
Раз голосуете за фюрера и его тосканского винодела (в смысле живете слишком хорошо и богато) то платите 146%!!! В Молдавии - лекарство бесплатно! Чувствуете как Вас "осчастливели"! Позор нынешней власти, мне не нужна такая власть!!!
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(без названия)
qu-qu написал 05.05.2017 11:08
Как всегла - денег на бесплатные лекарства нет но "вы держитесь"!
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