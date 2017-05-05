Проект Минздрава о бесплатных лекарствах для "дорогих россиян" перенесен на 2019 год

Запуск пилотного проекта Минздрава, согласно которому участники программы обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут получать бесплатные лекарства в аптеках из ограниченного списка по рецепту врачей, перенесен с 2017 на 2019 год из-за проблем с финансированием, пишут "Известия".

При этом Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут доступны не всем, а лишь тем, кто ведет здоровый образ жизни, проходит диспансеризацию и "ответственно относится к своему здоровью".

Так, в марте 2015 года сообщилось, что перечень лиц, имеющих право бесплатно получать лекарственные препараты и медицинские изделия, расширился за счет чиновников и депутатов. Тогда "Известия" написали, что по указу президента Владимира Путина многие чиновники, в том числе сотрудники администрации президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, а также другие категории чиновников получат лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Напомним, что сейчас подобный механизм действует для льготников - инвалидов, ветеранов войн, детей до трех лет и других категорий. При этом он распространен не на все лекарства, а на ограниченный их перечень, который пересматривается раз в год.