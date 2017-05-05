Тосканская винодельня выпустит для российского рынка вино Dimon

Итальянская винодельческая компания ColleMassari собирается выпускать для продажи в России вино под маркой Dimon, сообщило агентство "Москва". Соответствующая заявка подана в Роспатент.

Судя по тексту заявки, товарные знаки планируют зарегистрировать по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 33 и 35. Это позволит ColleMassari выпускать и продавать вино и алкогольные напитки под брендом Dimon, а также заниматься рекламой и продвижением бизнеса.

Итальянская компания ColleMassari владеет двумя винодельнями в Тоскане. Хозяевами компании являются брат и сестра Клаудио Типа и Мария Ирис.

По мнению президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, пока рано говорить о выходе вина с таким названием в продажу. По его мнению, напиток может оказаться частью эксклюзивной коллекции и предназначаться для подарков, в том числе главам правительства.

Напомним, что в начале марта Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование "Он вам не Димон», в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев через фонды владеет недвижимостью и другим имуществом, в том числе виноградниками в Тоскане.