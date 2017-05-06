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Московский листок

Синдром Подмосковья: экоцид

Опубликовано 06.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

экология подмосковье
Синдром Подмосковья: экоцид

Министерство экологии Московской области в очередной раз попыталась провести проверку Кулаковского полигона ТБО, расположенного в Чеховском районе.

Последняя проверка, устроенная 20 апреля с треском провалилась. ПАО «ПромЭкоТех», компания, эксплуатирующая полигон ТБО Кулаковский, до 10 утра принимала мусор, а затем, закрыв ворота полигона перед носом у инспекторов Минэкологии, в полном составе отправилось на субботник, хотя дело происходило в четверг.

Про субботник, проводимый на мусорной куче и о его важность и значимость, написал председатель экологической комиссии при Общественной палате Чеховского района, некто Игорь Колесников, всеми правдами и неправдами защищающий ПАО «ПромЭкоТех».

Правда, делает он это крайне неумело, иной раз, даже не утруждая себя попытками выучить текст наизусть, а просто зачитывая его по бумажке….

И вот очередная инспекция Минэкологии МО снова провалилась.

Представители ПАО «ПромЭкоТех» по доброй традиции, без каких-либо объяснений закрыли ворота и покинули полигон.

Помыкавшись перед наглухо забаррикадированными створками ворот, областные представители отправились брать пробы почвы и воды, а также по настоянию местных жителей осмотрели место разлива фильтрата, который не откачивается и не утилизируется, а свободно течет в земли лесфонда, образовав там небольшое озеро.

Во всей этой истории удивляет показная беспомощность Минэкологии и органов местного самоуправления.

Чиновники, которые должны следить за исполнением федерального и областного законодательства, а также нормативно-правовых актов местного значения, беспомощно разводят руками.

Дескать, ничего поделать не можем, нет полномочий…

По крайней мере, вчера целое министерство и весь муниципалитет, в который раз спасовали перед компанией, эксплуатирующей Кулаковскую свалку, что порождает целое море вопросов об откровенном экоциде и безнаказанности, беспомощности органов власти, и проблемы регулярного получения чиновниками заработной платы из нашего с вами бюджета.

Пять месяцев так называемого года экологии миновали, а результат практически нулевой.

А чиновники, меж тем, ежемесячно получают свою зарплату, победоносно отчитываясь о мнимых достижениях.



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