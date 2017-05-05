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Московский листок

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 10

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров

Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин в стратегии развитии до 2035 года предложил сократить число людей пенсионного возраста на 9%, пишут "Ведомости".

Кудрин выдвинул идею повысить пенсионный возраст – для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Таким образом в России останется 38,5 миллионов пенсионеров, что позволит, по предположению авторов инициативы, не сокращать размеры пенсий.

Кроме того, предлагается изменить условия получения пенсий. Минимальный стаж для получения выплат могут поднять до 20 лет, минимальное количество пенсионных баллов –до 52. Социальную пенсию, в случае одобрения проекта, будут назвать только с 68 лет.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что в правительстве РФ, скорее всего, соответствующее решение уже принято, предположив, что до 2018 года, до выборов президента подобные идеи вряд ли найдут свое воплощение.

Уже сегодня многие граждане сталкиваются с тем, что, достигая пенсионного возраста, они не могут получать пенсию, "а вынуждены ждать еще 5 лет, чтобы получить социальную пенсию, поскольку на страховую они не заработали необходимого количества баллов или не имеют нужного стажа", констатировал парламентарий.

Глава комитета также обратил внимание на то, что для отдельных категорий граждан уже повышен пенсионный возраст — для госслужащих, для представителей отдельных профессий. При этом многие до пенсионного возраста просто не доживают.

 



Рейтинг:   3.75,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
......... . . написал 05.05.2017 13:27
пока администрация Росфедерации выплачивает пенсии она сохраняет легитимность.
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(без названия)
Товарищ Ч. написал 05.05.2017 13:20
У простых людей остается только один выбор - уничтожить эту кремлевскую 3,14здобратию или быть уничтоженными.
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Re: Да здравствует Социалистическая Революция!!!
И откуда она возьмется эта самая революшн? написал 05.05.2017 13:09
Лис написал 05.05.2017 12:32
Богатые твари из клерикальной помойки уже в открытую призывают к геноциду всего Человечества.
**************
Их призывы услышаны. В США в первую очередь . И это важно. Всем миром удавим кремлевского гада. И пусть россияне строили бы любой социализм какой им нравится. Но надо же подсуетится тоже. Дядя Сем не полезет спасать Росмию. И спонсировать спасение не станет. Вашингтон всегда придерживался того мнения , что выжить и развиваться должны успешные. И пусть делают внутри своих стран все что хотят. Чечню валят или новый мыс Канаверал строят.Лишь бы не угрожали миру. Кремль это правило нарушал последние 15 лет. И достал всех. Теперь россиянам помогут. Но основная работа по прежнему за россиянами.
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сократить число людей пенсионного возраста на 9%
СтарпЁр написал 05.05.2017 13:06
а чо так мало?
Надо не только повысить пенсионный возраст, но и работникам, начиная с 50-ти лет, увеличить трудовую неделю до 80 часов с параллельно проводимой реновацией ритуальных услуг и повышением качества обслуживания на кладбищах.
*
Чтоб ты, падла Кудрявая, сам до пенсии не дотянул.
***
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фашиста кудрина
помножить написал 05.05.2017 13:04
на ноль чтобы не отрастал.
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Re: Да здравствует Социалистическая Революция!!!
не всего человечества написал 05.05.2017 13:01
а только дарагих расиян.
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может просто расстреливать (только русских)по достижении пенсионного возраста?
столик 666 написал 05.05.2017 13:00
Вполне гуманная кошерная либеральная идея!
Дойдет и до этого.
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(без названия)
Wolf написал 05.05.2017 12:59
Кудрина самого сократить надо. И на помойку Истории выкинуть!
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кудрин сказал
надо написал 05.05.2017 12:59
путин ответит есть!
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 05.05.2017 12:32
Богатые твари из клерикальной помойки уже в открытую призывают к геноциду всего Человечества.
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