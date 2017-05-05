Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров

Глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин в стратегии развитии до 2035 года предложил сократить число людей пенсионного возраста на 9%, пишут "Ведомости".

Кудрин выдвинул идею повысить пенсионный возраст – для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Таким образом в России останется 38,5 миллионов пенсионеров, что позволит, по предположению авторов инициативы, не сокращать размеры пенсий.

Кроме того, предлагается изменить условия получения пенсий. Минимальный стаж для получения выплат могут поднять до 20 лет, минимальное количество пенсионных баллов –до 52. Социальную пенсию, в случае одобрения проекта, будут назвать только с 68 лет.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что в правительстве РФ, скорее всего, соответствующее решение уже принято, предположив, что до 2018 года, до выборов президента подобные идеи вряд ли найдут свое воплощение.

Уже сегодня многие граждане сталкиваются с тем, что, достигая пенсионного возраста, они не могут получать пенсию, "а вынуждены ждать еще 5 лет, чтобы получить социальную пенсию, поскольку на страховую они не заработали необходимого количества баллов или не имеют нужного стажа", констатировал парламентарий.

Глава комитета также обратил внимание на то, что для отдельных категорий граждан уже повышен пенсионный возраст — для госслужащих, для представителей отдельных профессий. При этом многие до пенсионного возраста просто не доживают.