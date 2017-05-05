Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах

Генпрокурор РФ Юрий Чайка и его подчиненные отчитались о доходах за прошлый год. Данные об имуществе и средствах руководящего состава Генпрокуратуры РФ опубликованы на официальном сайте надзорного ведомства.

В 2016 году генеральный прокурор России заработал 9,2 миллиона рублей, что на 400 тысяч больше, чем он получил в 2015 году. Задекларированный доход супруги генпрокурора составил 8,2 миллиона рублей.

Юрий Чайка также задекларировал квартиру площадью 203,6 квадратных метра и автомобиль ГАЗ-13. У его жены в собственности нежилое помещение площадью 175,3 квадратных метра.

Напомним, что сыновья Юрия Чайки - успешные бизнесмены. В начале декабря 2015 Фонд борьбы с коррупцией презентовал фильм-расследование о бизнесе семьи генпрокурора России Юрия Чайки, в том числе о бизнесе сыновей генпрокурора — Игоря и Артема Чаек. В работе ФБК отмечалось, что окружение генпрокурора было связано со скандальной бандой Цапков.

Больше всех среди руководящего состава Генпрокуратуры заработал заместитель Чайки Сергей Зайцев. Указано, что в прошлом году он получил 14 миллионов рублей.