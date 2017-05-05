Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" ("Иннопрактика"), возглавляемый Екатериной Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, - за 2016 год потратил, согласно официальной отчетности, 646,64 миллиона рублей, сообщает "Русская служба Би-би-си".

При этом расходы на содержание аппарата управления составили почти 85 миллионов. По сравнению с позапрошлым годом бюджет фонда вырос почти в полтора раза - за 2015-й год было потрачено лишь 411,5 миллиона рублей. В 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Большая часть средств - 332 млн рублей - пошла на целевые мероприятия фонда. На содержание управленческого аппарата организации было израсходовано более 85 млн рублей. Организация тратила деньги, полученные от российских организаций и граждан, а также от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Напомним, что Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" учрежден Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и работает под брендом "Иннопрактика". В его попечительский совет входят руководители "Роснефти", "Транснефти", "Росатом" РФПИ, "Ростеха", "Сибура", Газпромбанка.