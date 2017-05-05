Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 1

Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" ("Иннопрактика"), возглавляемый Екатериной Тихоновой, которую в СМИ называют младшей дочерью российского президента Владимира Путина, - за 2016 год потратил, согласно официальной отчетности, 646,64 миллиона рублей, сообщает "Русская служба Би-би-си".

При этом расходы на содержание аппарата управления составили почти 85 миллионов. По сравнению с позапрошлым годом бюджет фонда вырос почти в полтора раза - за 2015-й год было потрачено лишь 411,5 миллиона рублей. В 2014 году, фонд потратил еще меньше - 281,6 млн рублей.

Большая часть средств - 332 млн рублей - пошла на целевые мероприятия фонда. На содержание управленческого аппарата организации было израсходовано более 85 млн рублей. Организация тратила деньги, полученные от российских организаций и граждан, а также от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Напомним, что Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" учрежден Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и работает под брендом "Иннопрактика". В его попечительский совет входят руководители "Роснефти", "Транснефти", "Росатом" РФПИ, "Ростеха", "Сибура", Газпромбанка.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Димон и Вован одного поля ягоды
Крокодил! написал 05.05.2017 14:14
Во всем друг на друга похожи
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
О многоукладной экономике и не только
О многоукладной экономике и не только
04.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей (1)
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах (1)
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров (16)
Тосканская винодельня выпустит для российского рынка вино Dimon (2)
Что не запрещено, то разрешено. Навальному (2)
Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики (3)
Проект Минздрава о бесплатных лекарствах для "дорогих россиян" перенесен на 2019 год (4)
Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария о митинге Навального (8)
"Сломать вражеский хребет по первой команде" (17)
Террористы в Сирии воюют снайперскими винтовками с российской электроникой (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Лебединое озеро для Москвы и Минска. (В.Боглаев, А.Вассерман, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: А убийства лидеров укронацистов были тоже неоправданы?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Резня бензопилой"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внешнее управление
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бедные крошки французы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss