Председатель Еврокомиссии пришел пьяным на саммит ООН

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите в Женеве по урегулированию кипрской проблемы, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА "Новости". Многие обратили внимание, что политик вел себя неадекватно: сталкивался с людьми и мебелью, развязно вел себя с помощниками.

Напомним, слухи о пристрастии главы Еврокомиссии к алкоголю появились еще в июле прошлого года. Об этом сообщило издание Le Soir, отметив, что "заядлый курильщик Жан-Клод Юнкер никогда не скупится на вино или джин-тоник". А некоторые коллеги политика из Люксембурга и вовсе шутят: мол, Юнкер выглядит не очень хорошо, если не выпьет.

Так, в мае 2015 года на саммите в Латвии Юнкер в приподнятом настроении приветствовал европейских политиков, отвешивая им пощечины и хватая за галстуки.

Официальный представитель председателя Еврокомиссии отказался комментировать эту информацию, назвав ее оскорбительной.