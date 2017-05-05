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Московский листок

Председатель Еврокомиссии пришел пьяным на саммит ООН

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 2

Председатель Еврокомиссии пришел пьяным на саммит ООН

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите в Женеве по урегулированию кипрской проблемы, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА "Новости". Многие обратили внимание, что политик вел себя неадекватно: сталкивался с людьми и мебелью, развязно вел себя с помощниками.

Напомним, слухи о пристрастии главы Еврокомиссии к алкоголю появились еще в июле прошлого года. Об этом сообщило издание Le Soir, отметив, что "заядлый курильщик Жан-Клод Юнкер никогда не скупится на вино или джин-тоник". А некоторые коллеги политика из Люксембурга и вовсе шутят: мол, Юнкер выглядит не очень хорошо, если не выпьет.

Так, в мае 2015 года на саммите в Латвии Юнкер в приподнятом настроении приветствовал европейских политиков, отвешивая им пощечины и хватая за галстуки.

Официальный представитель председателя Еврокомиссии отказался комментировать эту информацию, назвав ее оскорбительной.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик737 написал 05.05.2017 17:44
еЛЬЦЫН в подпитии написял на наину и ничего?
ей за такое терпение карлик награду дал?
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(без названия)
Сергей Петров написал 05.05.2017 17:01
Ну а чо, работенка не пыльная, чай не экскаваторщик, ответственности ноль, ну вышел на работу бухой, никому вреда не нанес(а пользы от таких что от трезвых что от пьяных все равно никакой). Понять и простить.
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