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Московский листок

Кощунство в канун 9 мая на Брянщине

Опубликовано 06.05.2017 автором Владимир Чесалин в разделе комментариев 0

Кощунство в канун 9 мая на Брянщине

В канун 9 мая на Брянщине ввели платное посещения мемориала Партизанская поляна и фото видео съёмку там!

Как пояснило руководство «Партизанской поляны», изменения ввели на основании приказа № 165 от 15 марта.

Так, билет в Музей истории партизанской славы без экскурсионного обслуживания стоит 100 рублей, на выставку боевой техники – 50 рублей.

Фотосъемка обойдется посетителям в 100 рублей, видео – в 200. Со свадебных групп за фото- и видеосъемку возьмут 1 тысячу рублей.

Групповая обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Партизанской тропой» стоит 1000 рублей с группы, столько же плюс входной билет для каждого посетителя – по Музею истории партизанской славы и выставке боевой техники.

Патриотический квест «Партизанскими тропами» обойдется детским группам в 100 рублей с каждого участника.

Ночная экскурсия по мемориальному комплексу «Шумел сурово Брянский лес» стоит 2 тысячи рублей с группы.

Для иностранцев цены вдвое выше. Льготники могут посетить «Партизанскую поляну» бесплатно.



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