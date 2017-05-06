Кощунство в канун 9 мая на Брянщине В канун 9 мая на Брянщине ввели платное посещения мемориала Партизанская поляна и фото видео съёмку там! Как пояснило руководство «Партизанской поляны», изменения ввели на основании приказа № 165 от 15 марта. Так, билет в Музей истории партизанской славы без экскурсионного обслуживания стоит 100 рублей, на выставку боевой техники – 50 рублей. Фотосъемка обойдется посетителям в 100 рублей, видео – в 200. Со свадебных групп за фото- и видеосъемку возьмут 1 тысячу рублей. Групповая обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Партизанской тропой» стоит 1000 рублей с группы, столько же плюс входной билет для каждого посетителя – по Музею истории партизанской славы и выставке боевой техники. Патриотический квест «Партизанскими тропами» обойдется детским группам в 100 рублей с каждого участника. Ночная экскурсия по мемориальному комплексу «Шумел сурово Брянский лес» стоит 2 тысячи рублей с группы. Для иностранцев цены вдвое выше. Льготники могут посетить «Партизанскую поляну» бесплатно.



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