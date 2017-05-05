Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ветеранам на Урале подарили просроченный майонез

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 1

Ветеранам на Урале подарили просроченный майонез

В Екатеринбурге ветеранам в качестве поздравления к наступающему Дню Победы подарили просроченный майонез. Следственный комитет Свердловской области разбирается в ситуации с некачественными подарками, которые сделало екатеринбургское предприятие ветеранам к празднику.

Сообщения об ужасающем инциденте появились в местных средствах массовой информации.

"Согласно появившимся в СМИ публикациям, 4 мая ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. Позднее выяснилось, что пенсионерке выдали 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса. Продукция якобы была просрочена", - рассказали в пресс-службе СК.

По данным местных журналистов, к ним обратился внук женщины. Он заметил, что срок годности соусов либо уже истек, либо закончится в ближайшие дни.

 Следователями организована доследственная проверка в ходе которой будут выясняться все обстоятельства указанного происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик748 написал 05.05.2017 18:07
Когда убивали людей на Дубровке и детей в Беслане, видимо, тоже заботились о скорейшей их смерти?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
О многоукладной экономике и не только
О многоукладной экономике и не только
04.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ветеранам на Урале подарили просроченный майонез (1)
Председатель Еврокомиссии пришел пьяным на саммит ООН (2)
Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей (2)
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах (1)
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров (26)
Тосканская винодельня выпустит для российского рынка вино Dimon (2)
Что не запрещено, то разрешено. Навальному (4)
Молдавия настаивает на признании Россией государственного суверенитета Приднестровской молдавской республики (6)
Проект Минздрава о бесплатных лекарствах для "дорогих россиян" перенесен на 2019 год (5)
Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария о митинге Навального (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Перед дальней дoрoгoй
Максим Калашников Максим Калашников: Лебединое озеро для Москвы и Минска. (В.Боглаев, А.Вассерман, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: А убийства лидеров укронацистов были тоже неоправданы?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Резня бензопилой"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Внешнее управление
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss