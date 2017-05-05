Ветеранам на Урале подарили просроченный майонез

В Екатеринбурге ветеранам в качестве поздравления к наступающему Дню Победы подарили просроченный майонез. Следственный комитет Свердловской области разбирается в ситуации с некачественными подарками, которые сделало екатеринбургское предприятие ветеранам к празднику.

Сообщения об ужасающем инциденте появились в местных средствах массовой информации.

"Согласно появившимся в СМИ публикациям, 4 мая ветерана труда и труженицу тыла пригласили на предприятие, где она раньше работала, чтобы вручить подарки. Позднее выяснилось, что пенсионерке выдали 16 упаковок сырного майонеза и еще несколько баночек соуса. Продукция якобы была просрочена", - рассказали в пресс-службе СК.

По данным местных журналистов, к ним обратился внук женщины. Он заметил, что срок годности соусов либо уже истек, либо закончится в ближайшие дни.

Следователями организована доследственная проверка в ходе которой будут выясняться все обстоятельства указанного происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.