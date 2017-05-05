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Московский листок

Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией

Опубликовано 05.05.2017 в разделе комментариев 1

Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией

С 15 мая 2017 года все рейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, следующие этими рейсами, по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам. Единственным изменением для них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. "Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", — отметил Рапота.

Такие меры связаны с введением в Белоруссии с 12 февраля пятидневного безвизового режима въезда для граждан 80 стран, включая США и государств Евросоюза. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Границу с чичнею!
Ашот-6 написал 05.05.2017 19:12
Поставим заслон преступности и хамству!
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