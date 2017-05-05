Экс-губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск, следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СКР) Светлану Петренко.

"Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос. В настоящее время экс-губернатор Челябинской области объявлен в международный розыск. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте фигуранта уголовного дела", - сказала Петренко.

Ранее следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М.Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения региона. По данным следствия, он систематически получал взятки от Тесленко, а их общая сумма составила 26 млн рублей.

Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

Сейчас Юревич находится на лечении в Израиле, сообщила его пресс-секретарь Юлия Бобылева. О возбужденном против него уголовном деле экс-губернатор узнал из СМИ. По совам Бобылевой, Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку у него слишком мало информации о сути дела.