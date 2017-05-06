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Московский листок

Путин решил лично нанести пощечину общественному мнению

Опубликовано 06.05.2017 автором в разделе комментариев 0

путин геи романов
Путин решил лично нанести пощечину общественному мнению

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели — в сквере у Никольской башни Кремля. Сделал это лично, хотя мог бы поручить это кому-то небрезгливому, Мединскому, например, который уже открывал мемориальную доску Маннергейму... Или Собянину, преемнику великого князя на посту московского градоначальника. Но - сам...

Наверно надо понимать, что речь идет о неком мессидже, неком заявленном публично кредо.

И это кредо, мягко говоря, пугает.

Среди деятелей последнего русского царствования было много разных людей, было немало и таких, кого даже пришедшие к власти большевики и не думали упрекать в чем-то. Но великий князь Сергей Александрович был символом того, чего даже иные представители династии стеснялись, и чьей памятью тяготились. Более того, именно деятельность покойного князя на посту столичного губернатора, по мнению современников, и привела во многом к краху империи.

Перво-наперво, за что казнили (а это была именно казнь по приговору боевой организации эсеров) Сергея Александровича? После событий "кровавого воскресенья" 9 января 1905 года оппозиция объявила Сергея Александровича и его брата Владимира Александровича главными виновниками применения военной силы. А боевая организация партии эсеров вынесла ему смертный приговор, который и был приведен в исполнение Иваном Каляевым.

То есть Владимир Путин де-факто реабилитировал авторов "кровавого воскресенья", а сам расстрел манифестации рабочих, надо понимать, возвел в ранг приемлемых мер правительства по наведению порядка. Вспомним недавнее разрешение Росгвардии стрелять в толпе...

Среди подвигов князя была и Ходынка, когда погибли 1389 человек и 1300 получили тяжёлые увечья. Но то по недосмотру и недомыслию, без умысла.

Противодействовал попыткам министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского ввести в России народное представительство, совместно с С. Ю. Витте убедил Николая II вычеркнуть из высочайшего указа пункт о «выборных представителях населения» - возможно, это исключило для империи Романовых "вегетарианский" путь превращения в конституционную монархию европейского типа, и в конечном счете сделало революцию неизбежной.

Поскольку Путин ничего не делает просто так, надо понимать, что идея народного представительства и в современной "путинской" России нежелательна? "При виде воинской аммуниции как презренны все конституции".

А вот монархия, наоборот, весьма желательна, и по возможности абсолютная. Иначе чем объяснить явление Путина на восстановлении памятника именно этому деятелю, о гибели которого даже его собственная супруга, кажется, не слишком сожалела? Историк В. Балязин отмечал: «Их семейная жизнь не задалась, хотя Елизавета Фёдоровна тщательно скрывала это, не признаваясь даже своим дармштадтским родственникам. Причиной этого, в частности, было пристрастие Сергея Александровича к особам другого пола»...

Может, Путин хотел таким причудливым образом замять скандал с чеченскими геями? Тогда отметим, что получилось неловко, двусмысленно как-то...

А теперь только канонизировать. Мученик. Успеют до выборов?



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