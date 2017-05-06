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Московский листок

WikiLeaks сообщила об утечке электронных писем штаба Макрона

Опубликовано 06.05.2017 в разделе комментариев 0

WikiLeaks сообщила об утечке электронных писем штаба Макрона

WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом.

В самой WikiLeaks отмечают, что повявившаяся за 2 дня до выборов утечка навряд ли окажет серьезное влияние на итог голосования.

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями тем не менее уже призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке: "…В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону ".

То есть французы должны проголосовать, как-будто ничего не было. А если было, то уж поздно будет, навряд ли президент Макрон позволит провести расследование компромата на кандидата Макрона.



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