В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику

Венецианские власти запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу, пишет The Guardian.
Вступивший в силу закон, который не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города.
Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.
- А я бы ограничил и въезд в город идиотов, приехавших в Венецию жрать шаурму...
А.Б.
|
|
Отто написал 06.05.2017 10:31
А так, по-Итальянски (научился у Итальянских колонистов-беженцев на кофейной плантации в Паулис-Исиро, Бельгийский Конго):
- В миску-пиалу большую гору-вулкан горячих спагетти Килиманджаро(как у "Фантоцци против всех");
- Сверху столовую ложку с горкой тертого ореха (лучше обжаренного кажу (кэшью), хоть это и не ортодоксально);
- Сверху столовую ложку с горкой тертого твердого сыра;
- Сверху две столовые ложки горячего сливочного (оливкового) масла с обжаренным до позолоты луком;
- По вкусу - пили-пили (пири-пири).
Наматывай на вилку и вкушай. Если нужно, рядом простой стэйк на углях тунца (или, как у нас, в Конго Бельгийском, стэйк капитана (нильский окунь) или филе телапиа.). Со льдом Португальское Зеленое вино. Матэуш, Газэлла и пр.
Шаурма "No pasaran!", хоша над всей Гишпанией и чистое небо.