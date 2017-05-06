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Московский листок

В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику

Опубликовано 06.05.2017 в разделе комментариев 1

В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику

Венецианские власти запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу, пишет The Guardian.

Вступивший в силу закон, который не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города.

Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.

- А я бы ограничил и въезд в город идиотов, приехавших в Венецию жрать шаурму...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пицца куском да шаурма в Италии? Где Гарибальди с Краснорубашечниками и граф Кавур?
Отто написал 06.05.2017 10:31
Можно было бы упомянуть Балилу с Чернорубашечниками, да засудят по Русской статье.
А так, по-Итальянски (научился у Итальянских колонистов-беженцев на кофейной плантации в Паулис-Исиро, Бельгийский Конго):
- В миску-пиалу большую гору-вулкан горячих спагетти Килиманджаро(как у "Фантоцци против всех");
- Сверху столовую ложку с горкой тертого ореха (лучше обжаренного кажу (кэшью), хоть это и не ортодоксально);
- Сверху столовую ложку с горкой тертого твердого сыра;
- Сверху две столовые ложки горячего сливочного (оливкового) масла с обжаренным до позолоты луком;
- По вкусу - пили-пили (пири-пири).
Наматывай на вилку и вкушай. Если нужно, рядом простой стэйк на углях тунца (или, как у нас, в Конго Бельгийском, стэйк капитана (нильский окунь) или филе телапиа.). Со льдом Португальское Зеленое вино. Матэуш, Газэлла и пр.
Шаурма "No pasaran!", хоша над всей Гишпанией и чистое небо.
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