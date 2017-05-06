В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику Венецианские власти запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу, пишет The Guardian. Вступивший в силу закон, который не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города. Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции. - А я бы ограничил и въезд в город идиотов, приехавших в Венецию жрать шаурму... А.Б.



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