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Московский листок

Более 30 человек пострадало в результате пожара в высотке на юго-западе Москвы

Опубликовано 06.05.2017 в разделе комментариев 0

Более 30 человек пострадало в результате пожара в высотке на юго-западе Москвы

Более 30 человек пострадали в результате пожара в 40-этажной высотке на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, 11 из них госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на источник в скорой помощи.

"Всего за медицинской помощью после пожара обратился 31 человек, среди которых шестеро детей. Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей", - рассказал собеседник агентства. По его словам, 20 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что пожар здании на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на территории жилищного комплекса "Дирижабль" возник вечером 5 мая на минус первом этаже — горели кабельные каналы на площади 54 погонных метра, из-за чего в доме началось сильное задымление. Из дома были эвакуированы 155 человек.

 



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