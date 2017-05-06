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Московский листок

Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева

Опубликовано 06.05.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 1

Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева

Долой диктатуру Воробьева - под таким лозунгом начался бессрочный сбор подписей за отставку губернатора Московской области.

Решение принято на собрании руководителей общественного движения «Гражданский форум местного самоуправления», председателем которого является депутат районного Совета депутатов Серпуховского района.

Он же отвез 5 мая в приемную президента обращение с требованием отставки губернатора, подписанное 147 главами муниципалитетов и депутатов Московской области.

Данное требование связано с насильственной административной реформой уничтожающей городские и сельские поселения и преобразующие их в городские округа. Попутно, в нарушение Конституции РФ, жителей Подмосковья лишили права прямых выборов муниципальных Глав.

- Еще никогда в Подмосковье не было столь безграмотного и бездарного губернатора, - прокомментировал ситуацию руководитель Чеховского отделения общественного движения «Гражданский форум местного самоуправления» Михаил Бурдин. – Нас лишили права прямого выбора глав муниципальных образований. Сегодня в угоду губернатору и по его прихоти уничтожено местное самоуправление. Ведется насильственное преобразование городских и сельских поселений в городские округа. По сути, можно сказать, что на наших глазах уничтожается само Подмосковье, а самое главное – демократия и гражданское общество.

Так же руководители общественного движения приняли решение поддержать протест москвичей против закона о реновации.



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Всего комментариев к статье: 1
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Сильно не радуйтесь-чума на оба те дома...
Э тО что ?! написал 06.05.2017 19:29
И воробей-ясно хто.
И тот, кто стоит за этой пэтыцыей-я его знаю-тот еще фрухт, скажу помягче.
Все они,- не про нас!..
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