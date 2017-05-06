Правительство решило сделать Россию территорией платного отдыха

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Предполагается, что в порядке эксперимента сбор будет введен со следующего года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а затем он может быть распространен на остальную территорию России. Размер курортного сбора будет устанавливаться региональными властями в пределах 100 рублей в сутки.

Хороший подарок гражданам к началу сезона отпусков.

Ну, посчитаем - месяц отпуска на курортах, скажем, Крыма обойдется семье из 3 человек в 9 тысяч полновесных российских рублей просто так, за сам факт отдыха. На эти деньги можно чартером оплатить поездку в безвизовую Анталию, и ничего при этом не платить тамошним жуликам.

Понятно, что для не-Димона и его министров-капиталистов это вообще не деньги, но граждане России в основном копейку считают. Но что-то м не подсказывает, что министры как раз и не планируют отдых на курортах Алтая.

Хотя с министров я бы брал курортный сбор за все 365 дней в году, потому что не жизнь у них, а сплошной курорт.

Но разговор не о министрах, о нас разговор.

Как они вообще собираются это сбор взимать? Ну, понятно, в санатории или гостинице можно это дело организовать централизованно. А если я еду отдыхать частным порядкм, как говорили раньше, "дикарем"? Ладно, если сдающий мне жилье зарегистрирован соответствующим образом, понятно. А если нет? Если я к родственникам или с палаткой?

В свое время на украинском еще Крыму на въезде на полуостров, возле поста ДАИ, стояли рядком будочки, которые, не особо разбираясь, "снимали" по 20 гривен с каждой проезжающей машины.

Ну так представляю себе, едете вы в Севастополь на машине, и на въезде в Краснодарский край оплачиваете курортный сбор номер один. Потом въезжаете на территорию Республики Крым - еще один сбор? Ну и на Севастопольском шоссе опять платить? Ведь сборы региональные, в каждом субъекте Федерации свои рапзмеры, сроки и прочие правила... Ну а с развитием идеи на все субъекты? Это уже будет и не федерация никакая, раз по каждой административной границе будут стоять сборщики податей.

Государство продолжает искоренять конституционные права граждан

Ну и потом, разве в курортную зону люди едут только отдыхать? Вот, допустим, с губернатора Севастополя Овсянникова, которые по-прежнему проживает там временно, сбор снимать нужно? С других людей, кто приезжает в курортную зону работать, от чиновников до студентов-официантов, приехавших подзаработать на каникулах?

И ведь без всякого курортного сбора туроператоры отмечают, что в период майских праздников популярность внутренних направлений упала на 15–30%. Наиболее заметное падение продаж в период майских праздников показал именно Крым, куда отправились на 38% меньше туристов, чем годом ранее.

Может, закон этот вообще турки пролоббировали, чтобы забрать и оставшихся?

Ну как не процитировать тут популярного министра Лаврова - ДБ!

А.Б.