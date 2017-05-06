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Московский листок

Тысячи человек вышли на митинг против репрессий в центре Москве

Опубликовано 06.05.2017 в разделе комментариев 0

Тысячи человек вышли на митинг против репрессий в центре Москве

Несколько тысяч человек приняли участие в согласованной акции протеста против репрессий на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. По оценке организаторов, участников было порядка 10 тысяч, по оценке «белого счетчика» - около 3 тысячи человек. В ГУ МВД РФ по Москве агентству ТАСС сообщили, что на митинг пришли около 1000 человек. Нарушений правопорядка и инцидентов полиция не зафиксировала.

Акция была освящена пятилетней годовщине событий 6 мая на Болотной площади, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Тогда за противоправные действия были задержаны более 400 человек.

Во время акции движение по проспекту Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы и до Бульварного кольца было перекрыто, проход на мероприятие осуществлялся через рамки металлодетекторы.

Как передает "Дождь", полиция убрала со сцены, предназначенной для выступлений участников митинга, задник, на котором были написаны лозунги «Хватит Путина», «Хватит войны», «Хватит мракобесия», «Хватит репрессий», «Хватит терпеть Кадырова».

По словам одного из организаторов акции, главного редактора «Еженедельного журнала» Александра Рыклина это произошло «по указанию человека в штатском» — он приехал и, увидев задник сцены, сказал, что «это надо снять».

«Мы, разумеется, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским (…) Полицейский наряд залез, в секунду все содрали — задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано „Болотное дело — позор России“», — рассказал Рыклин.

В свою очередь ОВД-Инфо сообщает, что после официального завершения согласованного митинга полиция задержала на Болотной площади в центре Москвы семь человек.

По данным портала, задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Елена Малько, Ольга Мазурова, Виктор Капитонов, Ольга Авилонова и Леонид Дуброво.

По словам Рябиковой, часть задержанных стояла с плакатами в поддержку фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, а еще несколько «просто сидели на скамейке на площади».

 



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