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Московский листок

В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста

Опубликовано 06.05.2017 в разделе комментариев 0

В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста

Митинг, посвященный пятилетию протеста 6 мая 2012 года, прошел на проспекте Сахарова в Москве. По данным столичного ГУ МВД России, в акции приняли участие около тысячи человек. Организация «Белый счетчик», которая ведет альтернативный подсчет собравшихся на массовых мероприятиях, заявила, что на митинг пришло 2 800 человек.

Начало мероприятия было перенесено на полчаса из-за того, что властями был изъят банер с лозунгами: «Хватит Путина, хватит войны, хватит терпеть Кадырова» и «Болотное дело — позор России!»

По данным ОВД-инфо, полиция задержала семерых участников, видимо, как дань традиции.



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