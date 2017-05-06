В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста

Митинг, посвященный пятилетию протеста 6 мая 2012 года, прошел на проспекте Сахарова в Москве. По данным столичного ГУ МВД России, в акции приняли участие около тысячи человек. Организация «Белый счетчик», которая ведет альтернативный подсчет собравшихся на массовых мероприятиях, заявила, что на митинг пришло 2 800 человек.

Начало мероприятия было перенесено на полчаса из-за того, что властями был изъят банер с лозунгами: «Хватит Путина, хватит войны, хватит терпеть Кадырова» и «Болотное дело — позор России!»

По данным ОВД-инфо, полиция задержала семерых участников, видимо, как дань традиции.