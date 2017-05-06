Анатолий Баранов: Ждем теракт на 9 мая?

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу сообщения, что украинские диверсанты, подготовленные инструкторами из США готовят теракты в ЛНР на 9 мая. Об этом 5 мая рассказал на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«По информации, полученной от нашего осведомителя в штабе оперативно-тактической группировки „Луганск“ в Старобельске, в районе Райгородка… под руководством инструктора из США Джонатана Хьюга завершена подготовка группы украинских диверсантов», — сообщил он. Он также уточнил, что целями для проведения диверсий станут жизненно важные объекты инфраструктуры республики.

— Американцы террористов не готовят, а вот диверсантов — вполне. Разница не очень большая, но есть. Американцы готовили специалистов в СБУ задолго до «Майдана», как минимум со времен руководства этой структурой Александра Турчинова. А для ГУР еще раньше, с периода руководства военной разведкой Александра Скипальского. Сейчас же они делают это совершенно открыто и официально, вот Конгресс только что выделил вполне приличную сумму на довооружение ВСУ, там и консультационные услуги есть.



— О каких жизненно важных объектах, где могут произойти теракты, может идти речь?

— Как в учебнике: в первую очередь штабы, пункты управления войсками, места жительства командного состава. На втором месте коммуникации, связь, транспорт, теперь интернет. Точки водозабора, объекты энергоснабжения. Ну а если террористический элемент — то места массового скопления граждан.

— Почему именно 9 мая? Чего они хотят этим добиться?

— Если речь действительно о 9 мая, то это психологический эффект. Вот, мол, смотрите, вы у нас как на ладони, и мы можем произвести диверсию или теракт в любое время, когда пожелаем. То есть психологическое воздействие плюс попытка деморализовать личный состав. Но это только в случае, если информация достоверна. И тут есть очень неприятный фактор — ряд ликвидаций видных фигур ополчения был приписан украинским ДРГ. Получается, что, или эти ДРГ вездесущи и всемогущи, либо это не Украина… С точки зрения психологической обработки это одинаково скверно.

— Теперь, когда группа фактически раскрыта, ее не забросят? Или как?

— Возможно, группа или группы и не нуждаются в заброске, они могут быть на местах, ходят на работу, учатся и даже, что тоже возможно, служат в войсках, в органах власти и управления. Бандеровское подполье в Донецкой области даже в советское время было самым многочисленным на Украине, мало кто знает. А уж сейчас…

— Что можно противопоставить волне террора? Есть ли у республик возможность защищаться?

— Пока идет война и регион буквально нафарширован оружием, взрывчаткой и людьми, умеющими с этим обращаться, диверсии и попытки диверсий неизбежно будут. У меня есть вполне обоснованные подозрения даже в связи с пограничной Ростовской областью — к примеру, недавний взрыв дома в Таганроге до сих пор не получил внятного объяснения. Но одно дело Ростовская область, где есть развитые «органы» и относительно спокойная обстановка, и другое дело, по сути прифронтовые города Донбасса. Так что рецепт тут один — консолидация общества и доверие населения к органам правопорядка. Тогда сами граждане будут сообщать о подозрительных вещах и людях. Но сегодня это доверие в республиках Донбасса сильно подорвано, тут и спорные, мягко скажем, действия «кураторов», и сами органы укомплектованы по остаточному принципу, ну и вражескую пропаганду тоже не надо скидывать со счетов.

Небольшой постскриптум: Ссылка официального лица на "осведомителя" в рядах противника - это либо возмутительная вещь, когда агент подставляется под удар "ради красного словца", либо (это более вероятно) такая "колхозная хитрость", чтобы заставить противника нервничать и искать черную кошку в темной комнате - это тоже плохо, поскольку говорит о невысоком уровне контрразведки.

На самом деле украинские органы за время АТО заметно прибавили в профессионализме, и тут дело не только в хороших учителях - главным учителем выступает всегда противник. Римляне считали, что нельзя воевать с одним и тем же противником больше 5 лет, потому что потом он начинает воевать как ты. А конфликт на Донбассе идет уже четвертый год...

Войны между РФ и Украиной нет, хотя Киев все время и говорит об обратном. Но война между спецслужбами идет, и глупо это отрицать. И если 3 года назад это противостояние напоминало избиение младенцев, то сегодня все обстоит совсем не так. Диверсии в донбасских республиках - это все еще "цветочки", поскольку украинские спецслужбы имеют совершенно иную цель, далеко отстоящую от границ. Киев будет стремиться к нанесению максимального ущерба РФ на всех доступных ему направлениях. Сегодня это уже, кажется, ясно каждому.

А что с нашей стороны делается на украинском направлении? Складывается впечатлением, что в основном идет реагирование на раздражители, не более. Таким путем мы уже потеряли Украину целиком, получив в виде утешительного приза Крым и долгий геморрой на Донбассе. Надо понимать, что Донбасс - это наш геморрой, а совсем не Киева, украинским властям, управляемым извне, конфликт на Донбассе скорее выгоден.

В общем, никакой стратегии на украинском направлении не просматривается. И это очень плохой прогноз.

А.Б.