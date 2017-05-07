Сегодня Франция выберет из двух зол

В общем, победа Макрона во втором туре президентских выборов во Франции считается решенным вопросом.

Что нам за дело?

По большому счету, политика Франции мало кого беспокоит сегодня. Франция выбирает не Наполеона, не Де Голля и даже не Миттерана.

Однако история Французской республики очевидным образом подошла к историческому тупику, и это уже общее место. Все, в общем, понимают, что надо что-то делать, но все возможные рецепты этого "чего-то" выглядят крайне некомфортно, а то и пугающе, благо современного француза напугать не сложно. Это давно не наполеоновский солдат и не боец "Сопротивления", а мирный буржуа, которому страшно.

К первому туру выборов выявилась лидирующая группа из четырех политиков, разрыв между которыми был весьма несущественным. И как всегда бывает при всеобщем тайном голосовании, наилучшие варианты оказались упущенными. Не прошел Меланшон, наиболее перспективный из всех кандидатов. Не прошел Фийон, при котором гниение обещало продолжиться в наиболее комфортном варианте.

Остались Ле Пен, с программой таких перемен, что страшновато становится уже не только французам. И Макрон, который обещает "серьезные перемены" без серьезных ощущений - то есть то, чего не бывает. И он, конечно, выиграет. Компромат с кокаином и офшорными счетами навряд ли помешает, как не помешала жена, годящаяся ему в мамаши.

Что важно, во второй тур выборов вышли представители партий, никогда не управлявших страной. Голлисты и социалисты, полвека сменявшие друг друга, в лиждеры не вышли. То есть повторится недавняя американская ситуация, но хуже - Трамп хотя бы выдвигался от республиканцев, за плечами которых мощная традиция. А кого и куда назначит Макрон? Вполне вероятно, он сам еще неточно готов ответить на этот вопрос.

Ясно, что в ближайшее время Францию ожидает управленческий хаос. Но если в случае с США это для многих позитивно, то в ситуации с Францией наоборот. Хотелось бы определенности и возможно даже формирования нового европейского полюса силы. А будет строго наоборот - такого кренделя во главе мировой державы сроду не бывало...

Марин Ле Пен однозначно лучше, но нас не спрашивают.

18% французских избирателей до сих пор не решили, за кого отдадут свой голос во втором туре.

А.Б.