Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня Франция выберет из двух зол

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 0

франция выборы
Сегодня Франция выберет из двух зол

В общем, победа Макрона во втором туре президентских выборов во Франции считается решенным вопросом.

Что нам за дело?

По большому счету, политика Франции мало кого беспокоит сегодня. Франция выбирает не Наполеона, не Де Голля и даже не Миттерана.

Однако история Французской республики очевидным образом подошла к историческому тупику, и это уже общее место. Все, в общем, понимают, что надо что-то делать, но все возможные рецепты этого "чего-то" выглядят крайне некомфортно, а то и пугающе, благо современного француза напугать не сложно. Это давно не наполеоновский солдат и не боец "Сопротивления", а мирный буржуа, которому страшно.

К первому туру выборов выявилась лидирующая группа из четырех политиков, разрыв между которыми был весьма несущественным. И как всегда бывает при всеобщем тайном голосовании, наилучшие варианты оказались упущенными. Не прошел Меланшон, наиболее перспективный из всех кандидатов. Не прошел Фийон, при котором гниение обещало продолжиться в наиболее комфортном варианте.

Остались Ле Пен, с программой таких перемен, что страшновато становится уже не только французам. И Макрон, который обещает "серьезные перемены" без серьезных ощущений - то есть то, чего не бывает. И он, конечно, выиграет. Компромат с кокаином и офшорными счетами навряд ли помешает, как не помешала жена, годящаяся ему в мамаши.

Что важно, во второй тур выборов вышли представители партий, никогда не управлявших страной. Голлисты и социалисты, полвека сменявшие друг друга, в лиждеры не вышли. То есть повторится недавняя американская ситуация, но хуже - Трамп хотя бы выдвигался от республиканцев, за плечами которых мощная традиция. А кого и куда назначит Макрон? Вполне вероятно, он сам еще неточно готов ответить на этот вопрос.

Ясно, что в ближайшее время Францию ожидает управленческий хаос. Но если в случае с США это для многих позитивно, то в ситуации с Францией наоборот. Хотелось бы определенности и возможно даже формирования нового европейского полюса силы. А будет строго наоборот - такого кренделя во главе мировой державы сроду не бывало...

Марин Ле Пен однозначно лучше, но нас не спрашивают.

18% французских избирателей до сих пор не решили, за кого отдадут свой голос во втором туре.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль (1)
Сегодня Франция выберет из двух зол (0)
Анатолий Баранов: Ждем теракт на 9 мая? (12)
Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева (5)
В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста (1)
Тысячи человек вышли на митинг против репрессий в центре Москве (1)
Правительство решило сделать Россию территорией платного отдыха (12)
Более 30 человек пострадало в результате пожара в высотке на юго-западе Москвы (6)
В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику (4)
WikiLeaks сообщила об утечке электронных писем штаба Макрона (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Спор слепого со зрячей
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Предсказуемая угроза войны
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Да, а ещё сыном рабочего считается...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss