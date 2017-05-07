Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль

Сенсационная новость, товарищи. Я бы даже сказал – убийственная. Оказывается, главный бенефициар ЗАО КПРФ Г.Зюганов «размышляет о возможности баллотироваться на пост президента в 2018 г.».

Об этом растрезвонили все ведущие и завидущие СМИ со ссылками и без ссылок.

Не, вы представляете? Этот старый козполитический тяжеловес, двурушник и кидалавождь мирового пролетариата, который откровенно встал на службу режиму еще «кровавой осенью» 93-го, в 5-й раз собирается морочить людям головы.

Придумает опять какую-нибудь хреновацию и начнет ею компостировать мозги старичкам и старушкам, что бывало уже не раз.

Значит, четырежды выборы продул, а тут, что ли, появились 100%-ные шансы выпихнуть гаранта из главного кресла Кремля?

Только ленивый не писал за прошедшие 20 лет, как Зюганов предал своих избирателей в президентском марафоне 1996 г. Набрал втором туре больше Ельцина голосов и… отдал ему победу.

Даже совершенно бесцветный Медведев в бытность президентом и тот на встрече с «несистемщиками» поиздевался над партайгеноссе:

- Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 96-го года. Это не был Борис Николаевич Ельцин…

О чем и Сергей Бабурин и Сергей Удальцов рассказали потом широкой публике. Димон опровергать не стал - значит, говорил.

Мне лишь остается напомнить одну деталь, о которой СМИ как-то умалчивают. Отчего вдруг на «коммуниста №1» нашел приступ животного страха?

Ответ дал в своих скандальных мемуарах бывший ельцинский телохранитель Коржаков. Накануне второго тура он через тогдашнего председателя комитета Госдумы по делам общ.объединений В..Зоркальцева просил передать «главному коммунисту страны»: «Вы думаете, мы вам власть отдадим?.. Давайте по-хорошему договариваться. Может, портфели поделим какие-то».

Зюганов намек понял и уже в 4 утра 4 июля по телефону поздравил «всенародно пьющего» с победой. По воспоминаниям очевидцев, в штабе КПРФ, где еще шли подсчеты голосов, просто ох…ренели от этой трусливой мерзоподлости.

Что же изменилось за 20 лет. А то, что изначально криминальный российский капитал чрезвычайно окреп, вписал Россию в международное разделение труда. И конечно, никакому Зюганову, Жириновскому или Явлинскому власть не отдаст.

Создание лично преданной гаранту Нацгвардии с правом стрелять на поражение в животы беременных женщин – лучшее тому доказательство. Разве не так?

То есть режим осмелел и окреп настолько, что не считает похабным через разных гоблинов вбрасывать идеи о введении монархии и пожизненного правления. А чего стесняться-то?

Это пусть там на диком Западе до последнего часа кувыркаются Трамп с Обамой или Ле Пен с Макроном. А у нас президент на выборах 2018 г. объявлен… за год до выборов!

Как известно, это сделал зам.главы кремлевской администрации, бывший «киндер-сюрприз» Кириенко на встрече с вице-губернаторами. Там он без всякого стыда, стеснения и зазрений совести ошарашил их задачей: Путин должен победить с результатом 70% и такой же явкой.

И сейчас задача всего мадам Памфиловой, всяких фомов и вциомов, Эрнст-ТВ, Соловьев-ТВ, Кисель-ТВ и прочих прихлебателей вдолбить электорату именно эту мысль: Путин победит с результатом 70х70. В Чечне, сами понимаете, процент будет иной: 120х120. Чуть поменьше в Ингушетии.

Для чего же тогда гаранту нужен Зюганов? Как для чего? Для обеспечения высокой явки. Чтобы побольше притащил к избирательным урнам одураченных бабушек и дедушек.

Явка, как я уже не раз вам докладывал, хорошо просматривается из космоса с американских спутников-шпионов. Ее подделать труднее всего. Каждый из вас может придти за 5 минут до закрытия участка и проверить, за кого лично он, собственно, проголосовал и почему.

Для меня не до конца ясны игры с правдорубом Лешей. Но то, что он «проект Кремля», я писал не раз. Повторить?

Повторяю. После первого приговора по «делу Кировлеса» на 5 лет колонии спасать его пустился лично товарищ Путин. 2 августа 2013 г. он прилетел к молодежи на Селигер в голубом вертолете и там произнес сказочно трогательную речь в защиту осужденного. Дескать, он не понимает, отчего ему вломили пять лет.

В Кировском облсуде намек поняли и переиграли реальный срок на условный. А потом впервые в мировой юриспруденции осужденного Навального кинули главным кандидатом на выборы мэра столицы Собянина. Для чего? Для того, чтобы потом никто не вопил, что «выборы были нечестными» (как будто у нас бывают честные выборы).

Какая нечестность, если в них принял участие «главный оппозиционер» страны»?! «Новый национальный лидер», как писал тогда от восторга бывший «соловей Генштаба», а нынче «соловей Кремля» писатель Проханов.

Ну и так далее. А вот случай с зеленкой меня несколько озадачил. Не мог, мне думается, Владимир Владимирович приказать облить ею того, кого так тщательно все последние годы готовил себе в главные «соперники» на выборах 2018.

Может, это сделали другие силы и конкуренты, чтобы подгадить обоим. В любом случае, для того и нужен монарху кидала Геннадий Андреевич, чтобы подстраховать на всякий пожарный…