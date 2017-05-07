Стивен Фрай может быть осужден за богохульство

Полиция Ирландии расследует инцидент с участием Стивена Фрая, на которого пожаловался один из телезрителей телеканала RTE. По его мнению, два года назад на передаче The Meaning of Life ("Смысл жизни") популярный актёр допустил неправильные высказывания о боге.

Фраю было предложено ответить, что бы пожелал спросить у бога, представ пред небесными вратами.

— Бог, который создал эту вселенную, совершенно очевидно является маньяком, полностью эгоистичным. Почему я должен уважать капризного, сентиментального, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли? — заявил в ответ актёр.

В Ирландии существует закон от богохульстве от 2009 года — согласно этому документу, нарушителю грозит штраф до 25 тысяч евро.

- Ну, а у нас бы сел, не надолго - всего-то "двушечку", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И сразу под шконку, ведь Фрай известный гомосек. Вот у них в Ирландии бог, получается, корыстный, а у нас суровый и справедливый. От него не откупишься. А раньше, при СССР, бог у нас был добрый и всё прошал, причем абсолютно всем. И даже говорил: "Любите врагов своих". Но потом то ли осерчал на что-то, то ли его подменили...