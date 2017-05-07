Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Стивен Фрай может быть осужден за богохульство

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 0

Стивен Фрай может быть осужден за богохульство

Полиция Ирландии расследует инцидент с участием Стивена Фрая, на которого пожаловался один из телезрителей телеканала RTE. По его мнению, два года назад на передаче The Meaning of Life ("Смысл жизни") популярный актёр допустил неправильные высказывания о боге.

Фраю было предложено ответить, что бы пожелал спросить у бога, представ пред небесными вратами.

— Бог, который создал эту вселенную, совершенно очевидно является маньяком, полностью эгоистичным. Почему я должен уважать капризного, сентиментального, глупого бога, который создал мир, настолько полный несправедливости и боли? — заявил в ответ актёр.

В Ирландии существует закон от богохульстве от 2009 года — согласно этому документу, нарушителю грозит штраф до 25 тысяч евро.

- Ну, а у нас бы сел, не надолго - всего-то "двушечку", - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И сразу под шконку, ведь Фрай известный гомосек. Вот у них в Ирландии бог, получается, корыстный, а у нас суровый и справедливый. От него не откупишься. А раньше, при СССР, бог у нас был добрый и всё прошал, причем абсолютно всем. И даже говорил: "Любите врагов своих". Но потом то ли осерчал на что-то, то ли его подменили...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Стивен Фрай может быть осужден за богохульство (0)
Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль (18)
Сегодня Франция выберет из двух зол (8)
Анатолий Баранов: Ждем теракт на 9 мая? (21)
Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева (8)
В Москве прошел митинг протеста в честь 5-летия протеста (1)
Тысячи человек вышли на митинг против репрессий в центре Москве (2)
Правительство решило сделать Россию территорией платного отдыха (14)
Более 30 человек пострадало в результате пожара в высотке на юго-западе Москвы (6)
В Венеции ограничили фастфуд, вредящий культурному облику (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что скажу своим
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Бестолку ходите
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Новый Эмманюэль готовится вдуть старушке Франсе
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Микрон и его российские почитатели
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss