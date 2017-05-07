Европа прикрылась Украиной от России

Российских журналистов, ранее посещавших Крым, не пустят на международный песенный конкурс "Евровидение" в Киев. Такая мера коснётся даже аккредитованных СМИ. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Украина - "це Еуропа", не так ли? Так что можно сказать, что именно Европа руками украинских властей закрыла для освещения в России конкурс "Евровидения".

Для "цивилизованных" стран совершенно нормально, что журналист посещает те места, где обычным гражданам быть не положено. Вот даже в российском законе о СМИ сказано что журналист имеет право: "посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях".

Аналогичные пункты есть во всех европейских законах о СМИ.

Но для российских журналистов, как видим, Европа вводит поражение в правах. Без кавычек. Именно Европа, поскольку это не украинский, а общеевропейский конкурс. И это куда серьезней, чем не допустить того или иного российского певца - это уже ограничение на один из базовых принципов демократии, на свободу прессы.

И как я понимаю, эта практика неизбежно будет расширена с территории Украины на все пространство ЕС, по мере интеграции Украины в Европейское сообщество. Ну и, естественно, с ограничениями на информацию, которые ввела Украина - к примеру, никто уже не может освещать конфликт на Донбассе, кроме как с ведома и согласия украинских властей. Сейчас нарушение этого запрета грозит преследованием только на территории Украины. Но по мере расширения евроинтеграции Украины это неизбежно распространится и на весь ЕС.

Ну, к примеру, в Ирландии есть закон о богохульстве, а в Великобритании нет. Но вот британский актер Стивен Фрай за мнение, высказанное на телеканале RTE, формально ирландском, но по сути мировом СМИ, более старом, чем ВВС, одном из основателей Европейского вещательного союза и т.д. будет отвечать перед судом. Британский гражданин Стивен Фрай предстанет перед судом за нарушение ирландского закона. Таковы порядки в объединенной Европе.

По существу, Европа вполне осознанно отгораживается от России при помощи Украины, а также Прибалтики, Грузии (которая строго говоря географически даже и не Европа). И скандал на "Евровидении", где Европа показала двойные стандарты в полный рост - это лишь цветочки.

В свое время Европа так отгораживалась от Советской России с помощью фашистских режимов в Германии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии. После чего выяснилось, что эта "прекрасная идея" угрожает самому существованию Европы - собственно, неподконтрольной фашизму осталась одна Великобритания. И ситуация была выправлена лишь ценой 27 миллионов жизней граждан СССР.

А теперь гляньте на карту ЕС - сильно ли она отличается от гитлеровской "Оси" по составу?

Кстати, на последних дебатах Марин Ле Пен сказала весьма пророческую фразу: «В любом случае после выборов Францией будет руководить женщина: либо я, либо фрау Меркель».

Анатолий Баранов