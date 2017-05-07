Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток

Государственная пограничная служба Украины утром 7 мая не пропустила через границу и запретила въезд в страну на три года двум журналисткам российского издания, которые посещали Крым через "временно закрытые пункты пропуска", сообщает Интерфакс.

"Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - написал в своей странице в фейсбуке спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, посетившие Кры, не будут допущены на Украину на Евровидение.