Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток

Государственная пограничная служба Украины утром 7 мая не пропустила через границу и запретила въезд в страну на три года двум журналисткам российского издания, которые посещали Крым через "временно закрытые пункты пропуска", сообщает Интерфакс.
"Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - написал в своей странице в фейсбуке спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, посетившие Кры, не будут допущены на Украину на Евровидение.
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Бойкот! написал 07.05.2017 12:25
Россия же не учавствует в конкурсе написал 07.05.2017 11:49
Все уже насмотрелись распятых киевской хунтой мальчиков. Наслушались кисель-тв. После такого позора российские "журналисты" в приличных местах нежелательны.
Тем более что конкурс начинается 9 мая. Никто не сомневается , что кроме нормально чевствующих день великой Победы , повылазят со всех щелей адепты кремлевского победобесия. И кремлевские журнализды едут снимать гадости.