Усманов и Абрамович стали богатейшими людьми Великобритании

Российский миллиардер Алишер Усманов, владеющий 30% акций лондонского футбольного клуба Arsenal, занял пятую строчку в рейтинге самых состоятельных людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 11,791 млрд фунтов стерлингов. За год оно увеличилось на 4,211 млрд фунтов стерлингов. Владелец британского Chelsea Football Club Роман Абрамович разместился в этом же списке на 13-м месте. Его состояние оценивается в 8,053 млрд фунтов стерлингов. Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась на 156 месте с 822 млн фунтов стерлингов.

The Sunday Times отмечает, что в 2017 году состояние 1000 самых богатых в стране людей и их семей оценивается в 658 миллиардов фунтов стерлингов, что на 14% больше, чем в начале мая 2016 года (575 млрд фунтов стерлингов).

Первое место в этом году заняли братья Шри и Гопи Индуйя — главы корпорации Hinduja Group. Они занимаются торговлей, ресторанным бизнесом и недвижимостью. Их состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов стерлингов.

На втором месте находится 59-летний американский бизнесмен Леонард Блаватник. Его состояние оценивается почти в 15,9 млрд фунтов стерлингов.

На третьем месте с состоянием в 14 млрд фунтов стерлингов оказались братья Дэвид и Саймон Рубены.

Напомним, в конце 2016 года швейцарский экономический журнал Bilan включил Алишера Усманова в рейтинг 300 самых богатых людей швейцарии. По данным издания его состояние оценивается в 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд). В текучем рейтинге Усманов занял девятую позицию, опередив на одну строчку другого российского миллиардера - председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.