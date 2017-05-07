Депутат надорвалась, агитируя за Макрона и померла

Французский депутат Корина Эрель скончалась в возрасте 50 лет, ей стало плохо во время выступления в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, об этом пишет Sky News. Сообщается, что Эрель была последним оратором на мероприятии в коммуне Плуизи, посвященном поддержке кандидата Макрона. В какой-то момент депутату стало плохо, она упала прямо на сцене и скончалась в больнице, точная причина ее смерти пока не озвучена.

Депутат Корина Эрель ранее принадлежала к Социалистической партии, представителем которой является, в частности, нынешний президент Франсуа Олланд. Однако в 2016 году Эрель присоединилась к Эммануэлю Макрону и его политической партии.