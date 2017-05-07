Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта

Никита Михалков заявил, что получение екатеринбургским Ельцин-центром премии «Европейский музей года» сравнимо с получением «какого-нибудь Коцюбайло» награды Вермахта. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — заявил режиссер.

- Да что там Коцюбайло, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот один известный режиссер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 17 октября 1995) — за заслуги перед государством, как написано в указе, подписанном Ельциным. Ну и орден Почетного легиона тоже вручили не Коцюбайло, и крест за заслуги перед Итальянской республикой. Куда уж там каким-то немытым...