Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта

Опубликовано 07.05.2017 в разделе комментариев 0

Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта

Никита Михалков заявил, что получение екатеринбургским Ельцин-центром премии «Европейский музей года» сравнимо с получением «какого-нибудь Коцюбайло» награды Вермахта. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я абсолютно не удивлен, что Ельцин-центр получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — заявил режиссер.

- Да что там Коцюбайло, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот один известный режиссер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 17 октября 1995) — за заслуги перед государством, как написано в указе, подписанном Ельциным. Ну и орден Почетного легиона тоже вручили не Коцюбайло, и крест за заслуги перед Итальянской республикой. Куда уж там каким-то немытым...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта (0)
Депутат надорвалась, агитируя за Макрона и померла (0)
Усманов и Абрамович стали богатейшими людьми Великобритании (9)
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток (4)
Европа прикрылась Украиной от России (9)
Стивен Фрай может быть осужден за богохульство (3)
Зюганов опять захотел на место Путина в Кремль (39)
Сегодня Франция выберет из двух зол (20)
Анатолий Баранов: Ждем теракт на 9 мая? (22)
Начался сбор подписей за отставку губернатора Московской области Воробьева (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 28,23 % французов проголосовали плюс съеденные в Африке школьницы
Максим Калашников Максим Калашников: Можно ли за год поднять российский завод до европейского уровня?
Дарья Митина Дарья Митина: На правильнoм автoбусе ехала
Дарья Митина Дарья Митина: Партер дoрoгoй
Максим Калашников Максим Калашников: ВОРОНЕЖ В ПОДНЯТОЙ С КОЛЕНЕЙ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss